آیت الله محامی: بیمارستان چابهار را زودتر تکمیل کنید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد و فرماندار چابهار با اشاره به اختلافات گذشته میان برخی دستگاه‌های محلی گفت: پیش از این دغدغه‌هایی نسبت به اختلاف میان فرمانداری و منطقه آزاد وجود داشت که بارها بر ضرورت حل آن درون‌استانی تأکید کرده بودم که خوشبختانه امروز شاهد تعامل مثبت، همدلی و همکاری میان مدیرعامل منطقه آزاد و فرماندار هستیم و گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که امور با رویکردی تعاملی در حال پیگیری است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هدف اصلی از این هماهنگی، تسهیل خدمت به مردم است، بیان کرد: در سفرهای مختلف به چابهار، همواره شاهد مراجعات و اعتراضات مردمی نسبت به مشکلات اجرایی و تداخل تصمیمات بوده‌ایم؛ تقسیم کار و هماهنگی میان نهادها ضروری است و در صورت بروز اختلاف، تصمیم نهایی باید در شهرستان و یا با ورود استاندار اتخاذ شود و اکنون که این هماهنگی شکل گرفته، جای خرسندی و قدردانی دارد.

وی در ادامه، با اشاره به معضل حاشیه‌نشینی در شهرستان چابهار افزود: ساماندهی حاشیه‌نشین‌ها نیازمند عزم جدی ملی و استانی و اجرای طرحی جامع و کارشناسی‌شده است و باید همه دستگاه‌ها در اجرای این طرح مشارکت کنند تا اقدامات اثرگذار و پایدار باشد و تجربه نشان داده است که تصمیم‌های جزیره‌ای نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات ریشه‌ای شهر باشد.

آیت الله محامی با اشاره به تجربه گذشته و رشد بی‌رویه ساخت‌وسازها در چابهار اظهار داشت: در دوران مسئولان گذشته نیز تأکید کردم که بسیاری از ساکنان فعلی از مناطق محروم‌تر مهاجرت کرده‌اند و جابه‌جایی آن‌ها بدون بررسی دقیق ممکن نیست و اگر طرح واگذاری زمین مطرح شود، جمعیت منطقه چند برابر می‌شود بنابراین باید از ابتدا، توسعه بی‌رویه مهار و محدوده‌های شهری کنترل شود.

نماینده مقام معظم رهبری در استان تصریح کرد: ممکن است مقابله با تصرفات و زمین‌خواری با درگیری‌هایی همراه باشد، زیرا گروه‌هایی از این وضعیت سودهای کلان می‌برند و با توسعه چابهار، ارزش زمین افزایش یافته و طمع برخی افراد نیز بیشتر شده است بنابراین لازم است شورای تأمین استان و شهرستان، دستگاه قضائی و نیروهای نظامی و انتظامی با هماهنگی کامل و قاطعیت وارد عمل شوند البته باید جنبه‌های انسانی و اجتماعی ماجرا نیز مدنظر قرار گیرد تا آسیب‌ها به حداقل برسد، اما اگر اقدامی صورت نگیرد، اقتدار حاکمیت در منطقه تضعیف خواهد شد.️️

آیت‌الله محامی در ادامه به وضعیت حوزه سلامت و پروژه‌های درمانی چابهار اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مسئله بیمارستان چابهار و توسعه خدمات درمانی از دغدغه‌های اصلی مردم است و سال‌هاست این موضوع مطرح است اما هنوز اقدام عملی مؤثری صورت نگرفته است و طرح‌ها ارائه می‌شود ولی پیشرفتی حاصل نمی‌شود و پروژه کلان ۵۰۰ تخت‌خوابی استان نیز باید با جدیت دنبال شود.️

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان تأکید کرد: هدف همه ما باید خدمت‌رسانی مؤثر به مردم و ایجاد تحول در زندگی آنان باشد و هماهنگی میان منطقه آزاد، فرمانداری و سایر دستگاه‌ها باید به گونه‌ای باشد که مردم آثار مثبت توسعه را در زندگی خود احساس کنند و هر اقدامی که به بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم بینجامد، در حقیقت خدمتی به خلق خداست و رضایت الهی را در پی دارد.