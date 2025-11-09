خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در شب ایران، با رونمایی از مجسمه‌ای عظیم از صحنهٔ تاریخی اسارت والرین، امپراتور روم، به دست شاپور اول ساسانی در میدان انقلاب تهران، پیامی روشن به جهان مخابره شد: ایران، این سرزمین کهن، خاطرهٔ اقتدار خود را زنده می‌کند و در برابر قدرت‌های جهانی، هویت شکوهمند تاریخی‌اش را به رخ می‌کشد، این اثر هنری که بازآفرینی سنگ‌نگارهٔ شگفت‌انگیز نقش رستم است، تنها یک تندیس نیست، بلکه نمادی است از مقاومت، غرور و توانایی تمدنی ایران.

در ادامه این رویداد نمادین، پویش مردمی «دوباره در برابر ایران زانو می‌زنید» در سراسر کشور کلید خورده است، این پویش که با استقبال گستردهٔ مردم و مسئولان روبرو شده، بر محوریت احیای روحیهٔ تاریخی مقاومت و خودباوری ملی حرکت می‌کند.

ایران هرگز در برابر زورگویان سر فرود نمی‌آورد

سعید پورعلی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان دراین‌رابطه با مهر، اظهار داشت: رونمایی از این اثر، تنها یک اقدام هنری یا تاریخی نیست، این یک پیام استراتژیک است. همان‌گونه که شاپور اول در دوران باستان، در برابر امپراتوری متجاوز روم ایستاد و والرین را به‌زانو درآورد، امروز نیز ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های جهانِ استکبار ایستاده است.

وی عنوان کرد: پویش «دوباره در برابر ایران زانو می‌زنید» بازتاب این روحیه در میان آحاد مردم است، روحیه‌ای که نشان می‌دهد ایران هرگز در برابر زورگویان سر فرود نمی‌آورد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش بی‌بدیل هنر و نمادها در ساختن گفتمان ملی، افزود: این پویش تنها یک شعار نیست، بلکه یک حرکت فرهنگی - سیاسی عمیق است.

ایران کانون تمدن، مقاومت و شکوه

پورعلی، بیان داشت: ما با یادآوری عظمت تاریخی خود، به نسل جوان می‌گوئیم که این سرزمین همیشه کانون تمدن، مقاومت و شکوه بوده است.

وی با تأکید بر اینکه امروز نیز با وحدت و هوشیاری، دشمنان ناچار به احترام و عقب‌نشینی خواهند شد، افزود: این حرکت نمادین، پیوندی است میان گذشته و اکنون.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه انتخاب میدان انقلاب که خود نمادی از تحولات بزرگ معاصر ایران است برای نصب این مجسمه، نشان از هوشمندی طراحان این رویداد دارد، گفت: این اثر نه‌تنها یادآور شکست امپراتوری روم در برابر خرد و قدرت ایرانی است، بلکه به جامعهٔ امروز می‌گوید: تو نیز می‌توانی در برابر فشارها و تحریم‌ها مقاومت کنی و سربلند بیرون بیایی.

ایران بارها در برابر امپراتوری‌ها ایستاده و پیروز شده است

پورعلی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پویش «دوباره در برابر ایران زانو می‌زنید» در حقیقت زنده نگه‌داشتن آن شعاری است که تاریخ ایران بارها شاهد آن بوده: «ایران هرگز تسلیم نمی‌شود.»، تصریح کرد: این حرکت، سیاست امروز ایران، ریشه در عمق تاریخ و تمدن این مرزوبوم دارد.

وی با اشاره به اینکه امید است با تداوم چنین حرکت‌های آگاهی‌بخشی، جامعهٔ ایران هرچه بیشتر به خودباوری و وحدت روی آورده و در سایهٔ آن، شکوفایی و امنیت را تجربه کند، عنوان کرد: این پویش، یک پاسخ هوشمند به جنگ روایی دشمن است، وقتی جهان استکبار می‌کوشد ایران را کشوری منزوی و ضعیف نشان دهد، ما با یادآوری عظمت تاریخی‌مان، پایه‌های روانی تهاجم آنها را سست می‌کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: این مجسمه فقط یک تندیس فلزی نیست؛ یک سند زنده است که می‌گوید: ایران بارها در برابر امپراتوری‌ها ایستاده و پیروز شده است.