رضایی: پویش «مقابل ایران زانو بزنید» بازتابی از تاریخ پرافتخار ما است

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «در برابر ایران زانو بزنید» نه یک شعار احساسی، بلکه بازتابی از تاریخ پر فراز و نشیب و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی است.

وی اضافه کرد: در طول قرون، ایران بارها در معرض تهاجم فکری، فرهنگی و نظامی بوده، اما هر بار با روح مقاومت و ایمان به هویت ملی و دینی خویش، از دل ویرانی‌ها برخاسته است.

کارشناس ارشد حقوق بین الملل بیان کرد: امروز این پویش یادآور همان روحیه‌ای تاریخی و دینی ملتی است که در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس هشت ساله، دفاع مقدس ۱۲ روزه از خود نشان داد ملت ایران هرگز در برابر زور و تحقیر سر خم نکرده و نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: این پویش نشان می‌دهد که ایران دیگر در موضع دفاع صرف نیست، بلکه در جغرافیای سیاسی منطقه، نقش کنشگر فعال را ایفا می‌کند. از محور مقاومت تا نفوذ فرهنگی در جهان اسلام، قدرت نرم ایران موجب هراس دشمنان شده است.

رضایی تصریح کرد: پویش «دوباره زانو می‌زنید» در واقع پیام اعتماد به نفس ملی است؛ پیامی که می‌گوید عصر تحقیر ملت‌ها به پایان رسیده و دوران اقتدار ملتی آغاز شده که زمانی در برابرش بارها زانو زدید و دوباره تاریخ تکرار این زانو زدن مقابلش را خواهید دید

تحلیل‌گر مسائل سیاسی بیان کرد: شک نکنید تکرار می‌کنم شک نکنید ایران اسلامی امروز با اتکاء به همین جوانان باایمان، دانشمند، متخصص، آگاه، روحیه آزاده و استقلال‌طلب خود، نه تنها تسلیم نمی‌شود، بلکه همان‌گونه که در گذشته تاریخ را تغییر داد، دشمنان امروزش را نیز وادار خواهد کرد که بار دیگر در برابرش زانو بزنند.

وی خاطرنشان کرد: این تصویر زانو زدن دشمنانش را برای آینده ایران اسلامی عزیز و مقتدر به یادگار خواهند گذاشت.

رضایی با بیان اینکه اقتدار ایران در همه عرصه‌ها روز به روز در حال افزایش است بیان کرد: تبیین و تشریح ابعاد اقتدار ایران اسلامی یک ضرورت است تا همه افراد به ویژه نسل جدید به خوبی با آن آشنا شوند.

وی تصریح کرد: پویش «در برابر ایران زانو بزنید» یکی از راهکارهای مهم برای تبیین اقتدار ایران از گذشته تا امروز است و باید در ابعاد مختلف و در قالب‌های متنوع مورد توجه قرار گیرد.

این تحلیل گر مسائل سیاسی با تاکید بر لزوم بازشناسی ریشه‌های مقاومت ایرانی ادامه داد: در عصر جدید که جنگ نرم ابعاد جدیدی را به خود گرفته است، اجرای برنامه‌های متنوع متناسب با آن باید مد نظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: پویش «در برابر ایران زانو بزنید» حرکتی در مسیر تقویت غرور ملی است که می‌تواند در جامعه داخلی و خارجی اثرگذار باشد.