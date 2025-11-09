کاپیتان تیم ملی هندبال مردان: برای کسب مدال در ریاض آماده هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز اردوی تیم ملی هندبال مردان ایران برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه در تالار هندبال تهران پیگیری شد که در پایان این تمرین، یاسین کبیریان‌جو، کاپیتان تیم ملی کشورمان در جمع رسانه ها گفت: ما به کسب مدال خوشرنگ در این مسابقات امیدواریم. تورنمنت خوبی در شیراز و تونس و چند اردوی خوب داشتیم.

وی افزود: امیدوارم در روزهای باقیمانده نواقص بر طرف شود. با توجه به اینکه رافائل وقت کافی داشته و تورنمنت‌های خوبی داشتیم، تکنیک‌ها و تاکتیک های مد نظر مربی عملی شده و برای کسب مدال آماده هستیم.

وی ادامه داد: چون در ایام IHF DAYS هستیم لژیونرها نمی توانند در مسابقات کشورهای اسلامی همراه ما حضور داشته باشند. الان بازیکنان جوان و خوبی داریم که جای آنها را در ترکیب تیم پر کنند.

کاپیتان تیم ملی هندبال مردان خاطرنشان کرد: با قطر، امارات و مالدیو هم گروه هستیم. روی قطر شناخت کامل داریم، با امارات در بحرین بازی کردیم و با آنالیز مربی به دنبال این هستیم بهترین عملکرد را در برابر این تیم ها داشته باشیم.