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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

ملی پوشان هندبال برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی مشخص شدند

ملی پوشان هندبال برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی مشخص شدند

دور جدید اردوی تیم ملی هندبال بانوان جهت حضور در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض از فردا آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هندبال بانوان بزرگسالان از روز ۱۴ تا ۱۹ آبان ماه به میزبانی فدراسیون هندبال و در تهران جهت حضور در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض برگزار می شود.

در این مرحله از اردو ۱۶ بازیکن از سوی آنا کریستیانا سیائورا فراخوانده شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطن پرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زنده بودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی، سیده لیلا حسینی

تیم ملی هندبال بانوان ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی که از تاریخ ۲۲ آبان ماه آغاز می شود، با تیم های ترکیه، گینه و مالدیو در یک گروه قرار دارد.

کد مطلب 6645347

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