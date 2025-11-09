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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

تغییرات اساسی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار

تغییرات اساسی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از تغییرات اساسی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در دور جدید فعالیت غرف بعد از اجرای مزایده بزرگ سازمان میادین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده با اشاره به تغییرات اساسی در میادین و بازارهای تره‌بار در حوزه ارتقای کیفیت محصولات و همچنین تغییر فضای بصری غرف گفت: خوشبختانه بعد از اعلام نتایج مزایده غرف سازمان، برندگان اقدام به عقد قرارداد با سازمان کرده و فعالیت خود را در میادین و بازارها شروع کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی بهره‌برداران، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان در غرف سازمان مستقر شده‌اند؛ افزود: در دور جدید فعالیت غرف سازمان به موضوعاتی مانند افزایش کیفیت ارائه محصولات تاکید ویژه داریم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: همچنین موضوعات دیگری مانند نحوه ارائه محصولات، نظافت و زیبایی بصری بازارها، غرف و آراستگی پرسنل فعال در بازارها و میادین مد نظر قرار گرفته است.

وی همچنین بیان کرد: یکی دیگر از تاکیداتی که در این دوره به بهره‌برداران غرف انجام شده تکریم ارباب رجوع و ارتقای کیفیت رفتاری پرسنل غرف است.

بختیاری‌زاده یادآور شد: یکی دیگر از برنامه‌های سازمان در این دوره همکاری با زنجیره تأمین بیشتر از گذشته است کما اینکه در یکی، دو سال اخیر نیز رویکرد سازمان میادین همین مساله بوده است و در نظر داریم تا این همکاری وسیع‌تر از قبل باشد.

وی تاکید کرد: همکاری سازمان میادین با زنجیره تأمین مواد غذا در حوزه‌هایی مانند تأمین کالاهای اساسی و محصولات پروتئینی بیش از پیش خواهد بود.

کد مطلب 6650043
فاطمه کریمی

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    نظرات

    • IR ۰۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      9 2
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      چه مزایده ای هست که همه غرفه داران وفروشندگان میوه وتره بار اهل یک استان هستند و هیچ موقع هم تغییر نمی‌کنند. غرفه ها با چند برابر قیمت اصلی اجاره در ید عده ای خاص قرارمی گیرد.فلسفه ایجاد میادین میوه وتره باراین بود که از تولید کننده به مصرف کننده برسد
      • IT ۰۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
        0 1
        خب شما هم اگه توانایی اداره غرفه رو داری بیا شرکت کن وبهربردار سازمان شو ببین نمیگم یه سال یه ماه دوام میاری آخه باید صبر ایوب داشته باشی
    • IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
      0 0
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      سلام ، فلسفه تشکیل غرفه ها عرضه مستقیم محصول توسط تولید کننده به مصرف کننده وحذف واسطه ها بود باید بگویم کشاورز حذف شده ،وبزرگترین اشتباه گذاشتن مزایده می‌باشد وشده منبع درآمد بیشتر سازمان میادین،لطفا کلمه عرضه مستقیم را حذف نمایید چون برندگان مزایده محصولات را از میدان تره بار مرکزی خرید میکنند و داخل غرفه براساس نرخنامه سازمان میادین بفروش میرسانند .و کشاورزو تولید کننده واقعی وجود ندارد راه حل در اختیار گذاشتن غرفه ها بین کشاورزان بصورت رایگان است که همه بنفع تولید کننده وهم مصرف کننده میباشد
    • رضا IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
      1 0
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      ارزانی کجای میادین میوه وتره بار جای داره اصلا به فکر معیشت مردم هستید.اگر به فکر مردم هستید کرایه غرفه را کمتر کنید و میادین رو از باغ تا سفره مردم کنید تا دست دلال قطع بشه وملت نفس بکشن

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