انتشار فراخوان رویداد چیدمان «پاییز-برگ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، رویداد «پاییز-برگ» با هدف گسترش و توجه به هنر معاصر در یک گفتمان محیط زیستی و شهری با همکاری دانشگاه هنر ایران، وزارت امور خارجه و شهرداری منطقه ١٢ تهران از ٢۶ تا ٣٠ آذر در میدان مشق برگزار می‌شود.

«پاییز-برگ» براساس اهداف دوره‌های پیشین، ادامه پیدا می‌کند و ایجاد فضایی برای درک بهتر ارتباط و تعامل هنرمندان با طبیعت شهری و بافت تاریخی و بهره‌گرفتن از مواد و مصالح موجود در مکان، از رویکردهای این دوره است. استفاده از چوب و برگ‌های پاییزی در خلق و اجرای آثار اهمیت ویژه‌ای برای برگزارکنندگان دارد.

انتظار می‌رود هنرمندان با توجه به مفهوم صلح در این دوره از رویداد هم آثاری با بهره‌گیری از مدیوم‌های مختلف هنری خلق کنند. دبیرخانه رویداد از تمامی هنرمندان دعوت می‌کند تا در این رویداد سالانه هنرهای تجسمی محیطی که برای نخستین بار به صورت جامع، از طریق فراخوان و ثبت‌نام نیز، اقدام به دریافت طرح‌ها و نام‌نویسی می‌کند، شرکت کنند.

شورای هنری و اجرایی این دوره از پاییز-برگ عبارتند از: آیدین مهدی زاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، بهشید حسینی رییس دانشگاه هنر، جعفر واحدی رییس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، فرشته زمانی کیوریتور، امیرحسین محمدپور مدیر برگزاری، کیانوش غریب‌پور مدیر هنری و نمایندگان وزارت امور خارجه و شهرداری تهران.

اسامی داوران این رویداد متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود. که هنرمندان تا ۱۷ آذر فرصت دارند، در سایت این رویداد ثبت نام کنند.