به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی برگزاری پنجمین رویداد «پاییز- برگ» در دفتر ریاست دانشگاه هنر برگزار شد. در این نشست محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲، محمدرضا اتابکی نماینده وزارت خارجه، بهشید حسینی رئیس دانشگاه هنر، جعفر واحدی رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، فرشته زمانی کیوریتور رویداد، امیرحسین محمدپور مدیر برگزاری و سعید اسلامزاده مدیر روابطعمومی رویداد حضور داشتند.
منطقه میدان مشق، سر در باغ ملی، به واسطه بناهای تاریخی قاجاری و پهلوی که بخشی از آنها امروز کارکرد موزهای و بخشی نیز کارکرد اداری و آموزشی دارند، ویژگیهای منحصر بهفردی دارد و برگزاری یک رویداد در این منطقه مستلزم هماهنگی با نهادهای مختلف است. به دلیل استقرار ساختمان اصلی وزارت امورخارجه در کنار بناها و نهادهای فرهنگی و آموزشی، میدان مشق ظرفیتهای بالقوهای در جذب گردشگر ایرانی و خارجی و روایت محوری در برنامههای فرهنگی و هنری دارد و برای برگزاری رویدادی مانند «پاییز-برگ» باید چهار وزارتخانه و نهاد شامل وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری منطقه ۱۲ و دانشگاه هنر با هم هماهنگ باشند.
قابلیتهای فرهنگی - گردشگری و جذابیتهای شهری این منطقه از تهران، ویژه است. روشهای نوین جذب مخاطب در مکانهای تاریخی و فرهنگی بسیار پیچیده شده و با ایجاد روایتهای تازه بر اساس هویت تاریخی منطقه و ساختار معماری و شهرسازی و جریانهای تاریخی موجود در آن، میتوان مخاطب را به سمت گفتمانهای تازه هنری سوق داد. همچنین گستردگی و پهنای این منطقه که از شمال به خیابان سرهنگ سخایی -محوطه دانشگاه هنر- و از جنوب به خیابان امام خمینی - محوطه موزه و کتابخانه ملک و وزارت امور خارجه - و از غرب به خیابان سی تیر و از شرق به خیابان فردوسی منتهی میشود که بخش مهمی از ساختار شهری در قالب بناهای تاریخی و میراثی مانند موزههای؛ پست، ایران باستان و مکانهایی مانند کتابخانه ملی و ساختمان تاریخی شهربانی، در این مکان قرار گرفته، بخشی از فضای گردشگری شهری را به خود اختصاص داده و فرصت مناسبی را برای گشت و گذار شهری و گردشگری فرهنگی ایجاد میکند.
رویداد «پاییز- برگ»، میتواند ارزش افزودهای برای این ویژگی شهری باشد که با اجرای هنر محیطی و تعاملی فرصتی را برای دیپلماسی فرهنگی و هنری نیز ایجاد میکند که مجالی برای دیدار سفرای خارجی از این رویداد خواهد بود. امکانی که میتواند صادرکننده بخشی از فرهنگ و هنر و خلاقیت هنرمند ایرانی به جهان باشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق اداره کل هنرهای تجسمی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر وظیفه برگزاری این رویداد را با همکاری دانشگاه هنر که پیش از این نیز چهار دوره «پاییز-برگ» و یک دوره از جشنواره هنرهای تجسمی جوانان را در کارنامه همکاری با همدیگر دارند، این رویداد را برگزار میکنند و شهرداری منطقه ۱۲ تهران وظیفه تأمین مواد و متریال مورد نیاز هنرمندان برای اجرا که شامل برگ و شاخههای هرس شده درختان در فصل پاییز است و آمادهسازی زیرساختهای محیطی اجرای برنامه را بر عهده دارد.
وزارت امور خارجه نیز نقش محوری اعطای مجوزهای عبور و مرور عمومی را برای رفت و آمد ستاد اجرایی و هنرمندان و مخاطبان این رویداد را به عهده دارد. این رویداد قابلیت ایجاد فضایی منحصربهفرد در ساختار شهری و تاریخی میدان مشق را پیدا می کند. اینها مواردی بودند که در نشست هماهنگی برگزاری این رویداد مورد توجه قرار گرفت.
رویداد «پاییز- برگ» با محوریت هنر محیطی و تعاملی و با استفاده از مواد و مصالحی که در طبیعت شهری موجود است، فضای تازهای را در منطقه شهری ایجاد میکند که آثار تولید شده به مدت یک هفته در محل باقی میماند.
این رویداد از ۲۶ آذر آغاز میشود و در مدت چهار روز هنرمندان ایدههای اجرایی خود را پیادهسازی میکنند و مصادف با شب یلدا به کار خود پایان میدهند.
