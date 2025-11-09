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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

دومین نمایشگاه صنعت و ابزار مازندران برپا می‌شود

دومین نمایشگاه صنعت و ابزار مازندران برپا می‌شود

ساری - دبیر دومین نمایشگاه صنعت و ابزار مازندران گفت: نمایشگاه تخصصی صنعت و ابزار از ۲۰ تا ۲۳ آبان‌ماه در ساری برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سقایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در مجتمع نمایشگاهی نیاوران ساری اظهار داشت: صنعت ابزار در سال‌های اخیر مسیر روبه‌رشدی را در کشور طی کرده و سهم تولیدکنندگان داخلی به‌ویژه در حوزه ابزار برقی و شارژی در حال افزایش است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بازار مازندران در حوزه مصرف ابزار افزود: حجم بالای ساخت‌وساز در استان موجب شده مازندران به یکی از قطب‌های اصلی فروش ابزار در کشور تبدیل شود و بسیاری از برندهای معتبر، بیشترین حجم معاملات خود را در این منطقه ثبت کنند.

سقایی با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی بومی در استان کافی نیست، تصریح کرد: هزینه‌های سنگین تأسیس کارخانه‌ها، نوسانات اقتصادی و ضعف تسهیلات حمایتی، از موانع جدی توسعه تولید در حوزه ابزار به‌شمار می‌آید.

وی ادامه داد: در جریان نمایشگاه، کارگاه‌های تخصصی آموزش تعمیر و نگهداری ابزار برگزار خواهد شد و کارشناسان فنی در غرفه‌ها به سوالات بازدیدکنندگان پاسخ می‌دهند.

دبیر نمایشگاه صنعت و ابزار مازندران هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد زمینه برای همکاری‌های تجاری و صنعتی در سطح ملی دانست و گفت: در دوره‌های گذشته، فعالان اقتصادی از استان‌های مختلف کشور از جمله تهران، اصفهان، شیراز و بندرعباس در این نمایشگاه حضور داشته‌اند که نشان از جایگاه ملی این رویداد دارد.

دومین نمایشگاه صنعت و ابزار مازندران از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ آبان‌ماه در مجتمع نمایشگاهی نیاوران ساری برپا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از غرفه‌ها بازدید کنند.

کد مطلب 6650139

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