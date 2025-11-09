به گزارش خبرنگار مهر، حمید سقایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در مجتمع نمایشگاهی نیاوران ساری اظهار داشت: صنعت ابزار در سال‌های اخیر مسیر روبه‌رشدی را در کشور طی کرده و سهم تولیدکنندگان داخلی به‌ویژه در حوزه ابزار برقی و شارژی در حال افزایش است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بازار مازندران در حوزه مصرف ابزار افزود: حجم بالای ساخت‌وساز در استان موجب شده مازندران به یکی از قطب‌های اصلی فروش ابزار در کشور تبدیل شود و بسیاری از برندهای معتبر، بیشترین حجم معاملات خود را در این منطقه ثبت کنند.

سقایی با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی بومی در استان کافی نیست، تصریح کرد: هزینه‌های سنگین تأسیس کارخانه‌ها، نوسانات اقتصادی و ضعف تسهیلات حمایتی، از موانع جدی توسعه تولید در حوزه ابزار به‌شمار می‌آید.

وی ادامه داد: در جریان نمایشگاه، کارگاه‌های تخصصی آموزش تعمیر و نگهداری ابزار برگزار خواهد شد و کارشناسان فنی در غرفه‌ها به سوالات بازدیدکنندگان پاسخ می‌دهند.

دبیر نمایشگاه صنعت و ابزار مازندران هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد زمینه برای همکاری‌های تجاری و صنعتی در سطح ملی دانست و گفت: در دوره‌های گذشته، فعالان اقتصادی از استان‌های مختلف کشور از جمله تهران، اصفهان، شیراز و بندرعباس در این نمایشگاه حضور داشته‌اند که نشان از جایگاه ملی این رویداد دارد.

دومین نمایشگاه صنعت و ابزار مازندران از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ آبان‌ماه در مجتمع نمایشگاهی نیاوران ساری برپا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از غرفه‌ها بازدید کنند.