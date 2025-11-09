به گزارش خبرگزاری مهر، آریا مجیدی مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم در نشست خبری نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان قم در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی قم به‌طور جدی در حال اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی است که به‌زودی این مجموعه را به یکی از مدرن‌ترین مراکز نمایشگاهی کشور تبدیل خواهد کرد.

وی افزود: هدف ما این است که این مرکز را به یک نقطه عطف برای برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تبدیل کنیم که بتواند نیازهای تجاری و اقتصادی استان قم و حتی کشور را به‌خوبی پوشش دهد.

مجیدی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما توسعه فضای نمایشگاهی و ارتقا کیفیت خدمات ارائه‌شده به بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان است لذا در همین راستا در حال انجام به‌روزرسانی‌های اساسی در زیرساخت‌ها، سالن‌های نمایشگاهی و امکانات رفاهی هستیم.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم به برنامه‌ریزی‌ها برای جذب نمایشگاه‌های بین‌المللی در سال‌های آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک قم و ظرفیت‌های ویژه‌ای که این استان در بخش‌های مختلف اقتصادی، مذهبی و فرهنگی دارد، در تلاش هستیم تا نمایشگاه‌های بین‌المللی مهمی را در این مجموعه برگزار کنیم؛ در این بخش به‌طور خاص، در حال مذاکره با کشورهای مختلف از جمله چین، برای برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و ایجاد فرصت‌های تجاری دوطرفه هستیم.

وی بیان کرد: برگزاری این رویدادها نه‌تنها موجب توسعه صنعت نمایشگاه‌داری در قم خواهد شد، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی استان و ایجاد فرصت‌های شغلی نیز کمک کند.

مجیدی به پیشینه و تجربه‌های خود در حوزه توسعه نمایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: بنده بیش از ۳۵ سال در صنعت نمایشگاه‌داری فعالیت کرده‌ام و در این مدت، نمایشگاه‌های بزرگی در کشورهای مختلف از جمله چین، امارات و عراق برگزار کرده‌ام؛ این تجربه‌ها به ما کمک می‌کند تا با برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و استفاده از بهترین شیوه‌های مدیریت و استانداردهای جهانی، نمایشگاه‌های با کیفیتی را در قم برگزار کنیم.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم ادامه داد: هدف ما این است که با استفاده از تجربیات بین‌المللی و ارائه خدمات مناسب، نمایشگاه‌های قم را در سطح جهانی رقابتی و شناخته‌شده کنیم.

وی گفت: یکی از چالش‌های اصلی در توسعه نمایشگاه‌های بین‌المللی، مسئله دسترسی و حمل‌ونقل است لذا در در حال همکاری با مقامات مختلف به‌ویژه استانداری قم برای حل مشکلات حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی به سایت نمایشگاهی هستیم؛ از جمله این اقدامات، توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای است که بتواند به راحتی بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان را به مجموعه نمایشگاهی برساند.

مجیدی افزود: این اقدامات نه‌تنها دسترسی به نمایشگاه‌ها را تسهیل می‌کند، بلکه تجربه بهتری را برای افرادی که در این رویدادها شرکت می‌کنند، فراهم می‌آورد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم به برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، کشاورزی، فناوری و نوآوری، صنایع فرهنگی و مذهبی از جمله اهداف بلندمدت ما است؛ این رویدادها می‌توانند به تقویت ارتباطات تجاری و تبادل فناوری بین شرکت‌ها و کشورها کمک کنند.

وی گفت: نمایشگاه‌هایی که در این چارچوب برگزار خواهند شد، با حضور شرکت‌های بزرگ و کوچک داخلی و خارجی، فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری به‌ویژه در حوزه صادرات و واردات فراهم خواهند کرد.

مجیدی با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر استان قم گفت: قم به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه از جمله نزدیکی به پایتخت و دارای بودن ظرفیت‌های گسترده در زمینه‌های مختلف، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی نمایشگاه‌داری در کشور تبدیل شود؛ با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های در دست اجرا، پیش‌بینی می‌شود که در چند سال آینده، قم به مقصدی برای نمایشگاه‌های بین‌المللی و تجاری معتبر تبدیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم در پایان تصریح کرد: ما در تلاشیم تا در نهایت با ارائه خدمات نوین و استانداردهای جهانی، قم را به یک برند معتبر در صنعت نمایشگاه‌داری تبدیل کنیم و این امر با همکاری و همفکری تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول امکان‌پذیر خواهد بود.

نوزدهمین نمایشگاه ساختمان قم، تحولی ویژه و فرصتی مناسب برای توسعه صنعت می‌باشد

در ادامه حمیدرضا آملی مجری نوزدهمین نمایشگاه ساختمان استان قم با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌ها، اظهار کرد: نمایشگاه‌ها هیچ‌گاه نتواسته‌اند جایگزینی برای تعامل مستقیم و چهره به چهره در فضای نمایشگاهی پیدا کنند.

وی افزود: در کشورهای توسعه‌یافته، نمایشگاه‌ها همچنان به عنوان یک ابزار اساسی برای توسعه صنعت و تجارت باقی مانده‌اند و کشورهایی مانند امارات، ترکیه و دیگر همسایگان با سرمایه‌گذاری در نمایشگاه‌ها، به رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار دست یافته‌اند؛ در صورتی که قم بتواند نمایشگاهی با استانداردهای بالا برگزار کند، می‌تواند به یک مقصد مهم اقتصادی و گردشگری تبدیل شود.

آملی با اشاره به استعداد بالای استان قم برای میزبانی نمایشگاه‌ها، تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی موجب رشد فضای کسب‌وکار و رونق گردشگری خواهد شد؛ قم باید از یک محل عبور به مقصد تبدیل شود.

مجری نوزدهمین نمایشگاه ساختمان استان قم در تشریح برنامه‌های مختلف این نمایشگاه بیان کرد: ۱۴ پنل تخصصی با حضور اساتید دانشگاه‌ها، سازمان‌های صنعتی و نمایندگان برندهای معتبر، با هدف ایجاد فضایی برای تبادل دانش و ارتقای استانداردهای صنعت ساختمان در قم برگزار می‌شود.

وی درباره اهداف خاص نوزدهمین نمایشگاه ساختمان قم گفت: این نمایشگاه به‌ویژه برای معرفی ظرفیت‌های صنعت ساختمان استان بسیار مهم است؛ ما سعی کرده‌ایم فضایی ایجاد کنیم که در آن، تولیدکنندگان، پیمانکاران و فعالان این صنعت بتوانند با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند و به شناخت بهتری از نیازهای بازار و مشتریان دست یابند.

آملی به برنامه‌های اطلاع‌رسانی و بازاریابی این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: از رسانه‌ها درخواست می‌کنیم که با اطلاع‌رسانی گسترده، در جذب بازدیدکنندگان از شهرهای مختلف کشور، از جمله کاشان و اصفهان همکاری کنند؛ بازدید از نمایشگاه نباید محدود به متخصصان این حوزه باشد، بلکه باید عموم مردم نیز از آن بهره‌مند شوند.

مجری نوزدهمین نمایشگاه ساختمان استان قم در پایان تصریح کرد: این نمایشگاه از تاریخ بیستم تا بیست و سوم ماه جاری با مشارکت گسترده‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف صنعت ساختمان از جمله مصالح ساختمانی، سازه‌های پیش‌ساخته، هوشمندسازی، اتصالات و پنل‌های خورشیدی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم برگزار خواهد شد.