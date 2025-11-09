۲۹ مصدوم و ۴ فوتی در سه حادثه مرگبار جنوب سیستان و بلوچستان

علیرضا ایرندگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع چندین فقره تصادف و مصدومیت ۲۹ نفر و جان باختن چهار نفر دیگر گفت: در نخستین سانحه، یک دستگاه مینی‌بوس با یک خاور در محور ایرانشهر – سرباز برخورد کرد.

وی ادامه داد: بر اثر این حادثه، ۲۷ نفر مجروح و یک نفر جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ایرانشهر اشاره کرد: مصدومان توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و حال برخی از آنان بنا بر اعلام اولیه نیازمند رسیدگی‌های تخصصی است.

وی افزود: چند دقیقه پس از حادثه اول، برخورد یک خودروی سواری با عابر پیاده در محور بمپور – دلگان رخ داد که طی آن ۲ نفر مصدوم شدند. نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام شد.

ایرندگانی در ادامه گفت: در سومین حادثه، دو دستگاه وانت سایپا در محور کافه بلوچی – مهرستان با یکدیگر برخورد کردند. شدت این برخورد به‌حدی بود که ۳ نفر در دم جان باختند. کارشناسان پلیس راه در حال بررسی دقیق علل این برخورد شدید هستند.

وی خاطر نشان کرد: براساس گزارش پلیس راه جنوب استان، سرعت غیرمجاز، بی‌احتیاطی رانندگان و خستگی در رانندگی از عوامل محتمل بروز این حوادث عنوان شده است. همچنین بر لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به هشدارهای ترافیکی و پرهیز از شتاب و عجله در مسیرهای جنوب استان تأکید شده است.