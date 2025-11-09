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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

۲۹ مصدوم و ۴ فوتی در سه حادثه مرگبار جنوب سیستان و بلوچستان

۲۹ مصدوم و ۴ فوتی در سه حادثه مرگبار جنوب سیستان و بلوچستان

زاهدان- سرعت غیرمجاز و بی‌احتیاطی رانندگان در جنوب سیستان وبلوچستان تنها در یک روز ۲۹ مصدوم و ۴ فوتی برجا گذاشت؛ به طوری که اورژانس ایرانشهر هم اکنون باکمبود خون برای مصدومان مواجه شده است.

علیرضا ایرندگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع چندین فقره تصادف و مصدومیت ۲۹ نفر و جان باختن چهار نفر دیگر گفت: در نخستین سانحه، یک دستگاه مینی‌بوس با یک خاور در محور ایرانشهر – سرباز برخورد کرد.

وی ادامه داد: بر اثر این حادثه، ۲۷ نفر مجروح و یک نفر جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ایرانشهر اشاره کرد: مصدومان توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و حال برخی از آنان بنا بر اعلام اولیه نیازمند رسیدگی‌های تخصصی است.

وی افزود: چند دقیقه پس از حادثه اول، برخورد یک خودروی سواری با عابر پیاده در محور بمپوردلگان رخ داد که طی آن ۲ نفر مصدوم شدند. نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام شد.

ایرندگانی در ادامه گفت: در سومین حادثه، دو دستگاه وانت سایپا در محور کافه بلوچی – مهرستان با یکدیگر برخورد کردند. شدت این برخورد به‌حدی بود که ۳ نفر در دم جان باختند. کارشناسان پلیس راه در حال بررسی دقیق علل این برخورد شدید هستند.

وی خاطر نشان کرد: براساس گزارش پلیس راه جنوب استان، سرعت غیرمجاز، بی‌احتیاطی رانندگان و خستگی در رانندگی از عوامل محتمل بروز این حوادث عنوان شده است. همچنین بر لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به هشدارهای ترافیکی و پرهیز از شتاب و عجله در مسیرهای جنوب استان تأکید شده است.

کد مطلب 6650272

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