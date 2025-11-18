  1. استانها
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵

۹ کشته و ۷ مجروح در تصادف محور سراوان_خاش

۹ کشته و ۷ مجروح در تصادف محور سراوان_خاش

زاهدان - تصادف مرگبار محور سروان_خاش ۹ کشته و ۷ مجروح به جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی خمر گفت: ساعاتی قبل در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس مبنی بر وقوع یک فقره تصادف فوتی در محور مواصلاتی شهرستان سراوان به خاش، بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان تصریح کرد: خودرو پژو ۴۰۵ حامل اتباع غیرمجاز بیگانه از سمت سراوان به خاش در حال تردد بوده که به علت تجاوز به چپ با کامیون کشنده برخورد نموده که متأسفانه بر اثر این حادثه ۹ نفر از سرنشینان سواری پژو ۴۰۵ که اتباع غیر مجاز بودند جان خود را از دست داده و ۷ نفر دیگر مجروح که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام خمینی شهرستان خاش منتقل شدند.

وی در پایان گفت: علت حادثه تجاوز به چپ سواری پژو ۴۰۵ بوده است.

