اجرای بیش از ۶۰۰ کیلومتر خط کشی در محورهای شهرستان سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نظام مرتضی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا نیمه آبان ماه، ۶۱۰ کیلومتر از محورهای شهرستان سنندج تحت پوشش انواع عملیات خط کشی قرار گرفته است.

وی افزود: خط کشی جاده‌ها، به ویژه در شب که دید رانندگان محدود است، اهمیت زیادی دارد و به کاربران کمک می‌کند تا مسیر مناسب را طی کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سنندج تصریح کرد: این اداره با استفاده از تجهیزات راهداری و به صورت امانی، بیش از یازده نوع خط کشی با رنگ‌های مختلف و ترکیبی را در سطح جاده‌ها اجرا کرده است.

مرتضی در خصوص جزئیات عملیات خط کشی در محورهای مختلف شهرستان سنندج گفت: در جاده‌های روستایی شهرستان، بیش از ۲۱۶ کیلومتر خط زرد میانی، ۳۴ کیلومتر در محور سنندج به کامیاران، ۶۳ کیلومتر در محور سنندج به مریوان و ۳ کیلومتر در محور سنندج به دهگلان انجام شده است.

وی همچنین از اجرای ۱۴ کیلومتر خط سفید میانی در محورهای روستایی و ۴۰ کیلومتر خط سفید کناری در جاده‌های سنندج به کامیاران و ۶۴ کیلومتر در محور سنندج به مریوان خبر داد و افزود: همچنین در محور دهگلان، ۲ کیلومتر خط کناری زرد نیز اجرا شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سنندج به اجرای عملیات خط کشی در سایر محورهای شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: در محورهای دیواندره ۷۲ کیلومتر، کامیاران ۳۱ کیلومتر، دهگلان ۱۰ کیلومتر، مریوان ۸ کیلومتر و کمربندی بهشت محمدی ۲۸ کیلومتر خط مقطع سفید اجرا شده است.

وی گفت: علاوه بر این، در محور کامیاران نیز ۱۶ کیلومتر خط کنار و میانی کشیده شده است.

وی افزود: در راستای بهبود ایمنی تردد، عملیات خط کشی سه خط نیز در برخی از محورهای شهرستان انجام شده است و این شامل خط کشی سه خط در محورهای کامیاران به طول ۱۶ کیلومتر، دیواندره و دهگلان به طول ۵ کیلومتر در هر کدام، همچنین خط کشی سه خط زرد و سفید به طول ۱۶ کیلومتر در محور دیواندره و خط کشی سه خط زرد در ۱۳ کیلومتر از محورهای روستایی بوده است.

وی در پایان یادآور شد: تنها در محور مریوان، ۳۳ کیلومتر خط کشی میانی زرد توسط پیمانکار مربوطه انجام شده است.

اجرای این عملیات خط کشی در محورهای مختلف شهرستان سنندج، گام مهمی در جهت افزایش ایمنی و تسهیل تردد در جاده‌ها به ویژه در شب به شمار می‌رود و نشان از توجه ویژه به مسائل ایمنی و رفاه حال رانندگان و مسافران دارد.