اجرای طرح بهسازی و روکش آسفالت ۲۵ کیلومتر از محورهای شهرستان کامیاران

رشاد مقدمی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور بهبود وضعیت راه‌های حوزه استحفاظی این شهرستان، عملیات بهسازی و روکش آسفالت محورهای مختلف با واگذاری به بخش خصوصی آغاز شده است.

وی افزود: این طرح در مجموع به طول ۲۵ کیلومتر در محورهای اصلی شهرستان کامیاران در حال اجرا بوده که شامل ۱۲ کیلومتر از محور سنندج - کامیاران - کرمانشاه و ۱۳ کیلومتر از محور کامیاران - موچش - دهگلان است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کامیاران با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه‌ها در ارتقای ایمنی محورهای ارتباطی شهرستان، تصریح کرد: اعتبار قراردادهای این طرح‌ها ۹۴۰ میلیارد ریال است و اجرای آن نقش مؤثری در بهبود کیفیت سطح راه‌ها و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای خواهد داشت.