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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

اجرای طرح بهسازی و روکش آسفالت ۲۵ کیلومتر از محورهای شهرستان کامیاران

اجرای طرح بهسازی و روکش آسفالت ۲۵ کیلومتر از محورهای شهرستان کامیاران

کامیاران- رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کامیاران از آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۲۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی این شهرستان با اعتبار ۹۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

رشاد مقدمی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور بهبود وضعیت راه‌های حوزه استحفاظی این شهرستان، عملیات بهسازی و روکش آسفالت محورهای مختلف با واگذاری به بخش خصوصی آغاز شده است.

وی افزود: این طرح در مجموع به طول ۲۵ کیلومتر در محورهای اصلی شهرستان کامیاران در حال اجرا بوده که شامل ۱۲ کیلومتر از محور سنندج - کامیاران - کرمانشاه و ۱۳ کیلومتر از محور کامیاران - موچش - دهگلان است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کامیاران با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه‌ها در ارتقای ایمنی محورهای ارتباطی شهرستان، تصریح کرد: اعتبار قراردادهای این طرح‌ها ۹۴۰ میلیارد ریال است و اجرای آن نقش مؤثری در بهبود کیفیت سطح راه‌ها و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای خواهد داشت.

کد مطلب 6876959

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