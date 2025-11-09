به گزارش خبرگزاری مهر، «ناتاشا پیرس موسار» (Nataša Pirc Musar) رئیس جمهور اسلوونی امروز یکشنبه به الجزیره مباشر گفت: ما موضعی قاطع و مترقی در حمایت از تأسیس کشور فلسطین و راه حل دو دولتی داریم. من اولین رئیس جمهور اتحادیه اروپا بودم که از نسل کشی در غزه انتقاد کردم. ما در غزه در کنار بشریت ایستاده‌ایم و این چیزی است که جهان در حال حاضر به آن نیاز دارد.

رئیس جمهور اسلوونی ادامه داد: کشتار و نسل کشی که در غزه رخ داده غیرقابل قبول است. ما به حقوق بشر اعتقاد داریم و به سیاستمداران بیشتری نیاز داریم که رنج غیرنظامیان در غزه را درک کنند.

«ناتاشا پیرس موسار» در این خصوص اضافه کرد: تلاش برای تضعیف دادگاه کیفری بین المللی (که حکم بازداشت نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت را صادر کرده است)، قوانین بین المللی را نابود خواهد کرد. اسرائیل با بهانه‌های واهی مانع ورود کمک‌ها به غزه می‌شود.

«ناتاشا پیرس موسار» سپس افزود: نیروهای حافظ صلح بین المللی باید تحت نظارت سازمان ملل در غزه مستقر شوند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا برخلاف موضع متحدشان علیه جنگ اوکراین، در مورد وضعیت غزه متحد نیستند. اتحادیه اروپا از اوکراین در جنگ با روسیه به هر طریق ممکن حمایت می‌کند. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حضور نیروهای بین‌المللی در اوکراین حمایت می‌کنند. ما بر ضرورت پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا برای صلح در اروپا تأکید می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: ۲۵ میلیون نفر در سودان از گرسنگی رنج می‌برند و آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد غیرقابل قبول است. جامعه بین‌المللی به اندازه کافی برای کمک به سودان تلاش نمی‌کند.