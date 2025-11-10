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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

قرقاش: چارچوب فعالیت نیروی بین المللی در غزه برای ما مشخص نیست

قرقاش: چارچوب فعالیت نیروی بین المللی در غزه برای ما مشخص نیست

مشاور دیپلماتیک رئیس امارات اعلام کرد که این کشور به احتمال زیاد در نیروی بین المللی در غزه مشارکت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، منابع اماراتی اعلام کردند که این کشور به احتمال زیاد در نیروی بین‌المللی برای حفظ ثبات در غزه به علت روشن نبودن چارچوب فعالیت این نیرو، شرکت نخواهد کرد.

انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در همایشی در ابوظبی گفت که امارات تاکنون چارچوب روشنی برای فعالیت نیروی حفظ ثبات در غزه مشاهده نکرده است و در چنین شرایطی، به احتمال زیاد در چنین نیرویی شرکت نخواهد کرد.

اسکای نیوز گزارش داد: ماموریت در نظر گرفته شده برای نیروی بین‌المللی در غزه، شامل خلع سلاح گروه‌های مسلح فلسطینی، نابود کردن زیرساخت‌های نظامی در داخل غزه، اجرای قانون، کنترل مرز غزه با مصر و محافظت از گذرگاه‌های انتقال کمک‌های بشردوستانه و غیرنظامیان است.

این رسانه نوشت: به گفته ناظران، بخشی از طرحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح در غزه مطرح کرده است به تشکیل نیروی امنیتی بین‌المللی در نوار غزه مربوط می‌شود ولی کشورهایی که قرار است در تشکیل این نیرو مشارکت کنند خطرات احتمالی و ابهامات درباره ماموریت این نیرو را در نظر می‌گیرند.

کد مطلب 6651387

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