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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

شه‌بخش: امتیاز راند سرنوشت‌ساز را به حریف دادند

شه‌بخش: امتیاز راند سرنوشت‌ساز را به حریف دادند

ملی‌پوش وزن ۶۰ کیلوگرم بوکس ایران در واکنش به عملکرد داوران در دیدار نیمه‌نهایی گفت: داوران امتیاز راند سرنوشت‌ساز را به حریف دادند.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، دانیال شه‌بخش ملی‌پوش وزن ۶۰ کیلوگرم بوکس ایران بعد از شکست ۴ بر یک مقابل مادیار دانییاروف بوکسور ازبکستان و دارنده مدال برنز جام جهانی برزیل در نیمه‌نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی و کسب مدال برنز گفت: به شخصه، کسی نیستم که بخواهم بهانه‌ای دست داوری بدهم ولی صادقانه باید بگویم که حداقل می‌توانستم امتیاز راند یک را بگیرم چراکه راند یک، راند سرنوشت‌سازی است که می‌تواند پایان خوشی برای بازی رقم بزند ولی متأسفانه داوران امتیاز راند یک را ۳ بر ۲ به حریف داده بودند.

وی افزود: نتیجه راند دوم نیز ۴ بر یک به سود حریف بود و درنهایت نتیجه ۴ بر یک شد. با این حال از عملکردم راضی هستم. زحمتم را کشیدم و آن‌چه که باید را درون رینگ بازی‌های کشورهای اسلامی به نمایش گذاشتم و با خیال راحت از رینگ پایین آمدم.

شه‌بخش با تاکید بر این‌که جایگاه بوکس ما بالاست، افزود: نیاز داریم که مبارزه روی رینگ‌های بیشتری را در دنیا تجربه کنیم. باید در اردوها و تورنمنت‌های بیشتری شرکت کنیم. بوکس ما نیازمند حضور در اردوهای مشترک و رقابت‌های بین‌المللی است. پیشرفت بوکس ما وابسته به حضور در رقابت‌های بین‌المللی و تن‌به‌تن شدن با رقبای اصلی در دنیاست.

کد مطلب 6650488
بهنام روان پاک

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