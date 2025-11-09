بوکس ایران هم مدال آور شد/ شه بخش دومین برنز کاروان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، در دومین روز از رقابت‌های بوکس مردان ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، دانیال شه‌بخش ملی‌پوش وزن ۶۰ کیلوگرم بوکس ایران در نیمه‌نهایی به مصاف مادیار دانییاروف بوکسور ازبکستان و دارنده مدال برنز جام جهانی برزیل رفت و با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و به مدال برنز رسید.

این دومین مدال برنز کاروان ایران در روز ششم مسابقات بود. پیش از این مریم بربط در رشته جودو توانسته بود نخستین مدال برنز کاروان ورزش ایران را به ارمغان بیاورد. سامیار عبدلی در شنا هم نخستین طلایی کاروان ورزش ایران بود.

در این وزن که نمایندگانی از آذربایجان، اوگاندا، ایران، قرقیزستان، ازبکستان، لیبی، عربستان حضور داشتند.

شه‌بخش پیش از این با پیروزی ۵ بر صفر مقابل پیسپک تیمورویچ تکتنوف‌از کشور قرقیزستان مدال برنز خود را قطعی کرده بود.

پیش از این محمد نورانی (۸۰ کیلوگرم) و علی حبیبی‌نژاد (۶۵ کیلوگرم) به ترتیب با شکست مقابل حریفانی از اوگاندا و عراق از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

تیم ملی بوکس زنان بزرگسال کشورمان برای نخستین بار در تاریخ این رشته در یک رویداد بین‌المللی حضور پیدا کرد.

غزاله رسولی (۵۱ کیلوگرم) و ندا کوثری (۶۵ کیلوگرم) نمایندگان بوکس ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی بودند که به ترتیب با شکست برابر بوکسورهایی از نیجریه و ترکیه، حذف شدند.