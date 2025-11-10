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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

پایان کار نمایندگان ایران در تپانچه بادی؛ قهرمان المپیک هشتادم شد!

پایان کار نمایندگان ایران در تپانچه بادی؛ قهرمان المپیک هشتادم شد!

جایگاه ملی‌پوشان تیراندازی ایران در مرحله مقدماتی تپانچه بادی ۱۰ متر در مسابقات قهرمانی جهان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در سومین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، نمایندگان کشورمان در تپانچه بادی ۱۰ متر آقایان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی وحید گل‌خندان با ۵۸۲ امتیاز سیزدهم شد، امیر جوهری‌خو با ۵۷۳ امتیاز در رده شصت و چهارم و جواد فروغی با ۵۶۹ امتیاز در رده هشتادم ایستاد.


تیم آقایان ایران با ترکیب فروغی، گل‌خندان و جوهری خو با ۱۷۲۴ امتیاز در رده یازدهم قرار گرفت.

مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان با ۲۷ آبان ماه ادامه دارد.

کد مطلب 6651581

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