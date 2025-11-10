هانیه رستمیان پنجم شد و از رسیدن به مدال جهانی باز ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، نمایندگان کشورمان در تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۵ و تنها در x کمتر نسبت به رقیب چینی خود در جایگاه دوم ایستاد و فینالیست شد.

در فینال این مسابقات هانیه رستمیان در رده پنجم ایستاد.

سامیه یاسی با ۵۷۴ امتیاز در رده بیست و چهارم ایستاد و مینا قربانی با ۵۷۰ امتیاز در رده چهل و سوم ایستاد.

تیم بانوان ایران با ترکیب رستمیان، قربانی و یاسی ۱۷۲۹ امتیاز و تنها یک تیر x کمتر نسبت به تیم کره جنوبی در جایگاه چهارم ایستاد. تیم‌های چین،هند و کره جنوبی اول تا سوم شدند.



مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان با ۲۷ آبان ماه ادامه دارد.