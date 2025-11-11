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کد مطلب 6652673
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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

وزیر کار: با تأمین منابع لازم می‌توان فقر شدید را در کشور ریشه‌کن کرد

وزیر کار: با تأمین منابع لازم می‌توان فقر شدید را در کشور ریشه‌کن کرد

میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حتما با تامین منابع لازم می‌توانیم فقر شدید را در ایران حذف بکنیم.

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