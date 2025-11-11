دریافت 4 MB کد مطلب 6652673 https://mehrnews.com/x39yNR ۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳ کد مطلب 6652673 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳ وزیر کار: با تأمین منابع لازم میتوان فقر شدید را در کشور ریشهکن کرد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حتما با تامین منابع لازم میتوانیم فقر شدید را در ایران حذف بکنیم. کپی شد مطالب مرتبط میرزایی: مدیران گراش تسهیلگر سرمایهگذاری باشند طهماسبی: پایانه بار در فرودگاه بین المللی ارومیه راه اندازی شد میدری: تاکنون ۴ نوبت کالابرگ توزیع شده است برچسبها ایران مجلس شورای اسلامی وزیر کار اشتغالزایی
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