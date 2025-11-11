به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله صیدی با در پنل تخصصی نمایشگاه بورس کیش با تأکید بر اینکه شکل‌گیری بورس بین‌الملل مورد اجماع همه ذی‌نفعان بازار سرمایه است، گفت: موضوع بورس بین‌الملل نه یک ایده دور از ذهن، بلکه ضرورتی برای پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی است. موانعی که در مسیر آن وجود داشته، عمدتاً ذهنی و قابل رفع است.

صیدی در تشریح موانع پیشین این طرح افزود: یکی از موانع ذهنی، موضوع تحریم‌هاست. همه ما می‌دانیم تحریم‌ها هزینه‌زا هستند و بر اقتصاد کشور فشار وارد کرده‌اند، اما باید بپذیریم که جهان امروز یاد گرفته چگونه با ایرانِ تحت تحریم تعامل کند و ایران نیز در این مسیر به بلوغ مدیریتی رسیده است. امروز تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی ما با فرض تداوم شرایط تحریمی انجام می‌شود و بر همین مبنا نیز می‌توانیم پروژه‌های مهمی مانند بورس بین‌الملل را پیش ببریم.

وی با اشاره به همکاری نزدیک شورای‌عالی مناطق آزاد و سازمان بورس تصریح کرد: با جلسات متعددی که با آقای دکتر مسرور و همکارانشان برگزار شده، این مانع ذهنی از مسیر برداشته شده است. هدف ما این است که حتی در شرایط فعلی، بورس بین‌الملل را به‌صورت کامل و عملیاتی راه‌اندازی کنیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دومین محور مهم در اجرای این طرح را ساختار سهامداری و فنی بورس بین‌الملل دانست و گفت: این بخش نیز پیچیدگی خاصی ندارد و در حال نهایی شدن است. مجوز اولیه بر مبنای اکثریت سهامداران خارجی صادر شده بود، اما اکنون در حال بازنگری ترکیب سهامداری هستیم تا مدل نهایی متعادل و قابل اجرا باشد. با حمایت شورای‌عالی بورس و دبیرخانه مناطق آزاد، به‌زودی ترکیب نهایی تصویب و اعلام خواهد شد.

صیدی ادامه داد: از زمان احیای این پروژه، جلسات فنی متعددی برگزار شده و خوشبختانه اراده مشترکی بین دولت، سازمان بورس و مناطق آزاد برای اجرای آن شکل گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه در مناطق آزاد گفت: در بورس بین‌الملل، علاوه بر ابزارهای ارزی و مالی، زمینه معامله اوراق کالایی و انرژی نیز وجود دارد. جزیره کیش با توجه به موقعیت و زیرساخت‌های خود، بهترین بستر برای راه‌اندازی بورس بین‌الملل و توسعه بورس انرژی و کالا در مقیاس بین‌المللی است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد نهایی شدن مراحل قانونی و آغاز فعالیت رسمی این بورس باشیم. محل استقرار و زیرساخت‌های فنی نیز مشخص شده و آماده بهره‌برداری است.

صیدی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد، به‌ویژه جزیره کیش، گفت: کیش به‌عنوان یک صدف اقتصادی طراحی شده که در دل آن، فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در حال شکل‌گیری است. در افق ۱۴۱۴، این جزیره می‌تواند به یکی از نسل‌های نوین مناطق آزاد مالی و اقتصادی منطقه تبدیل شود. از همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت می‌کنیم از ظرفیت‌های این منطقه بازدید و در پروژه‌های آن مشارکت کنند.