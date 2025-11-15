به گزارش خبرگزاری مهر، بندتا الگرانزی رئیس دپارتمان بیماریهای واگیر سازمان جهانی بهداشت در دفتر مدیترانه شرقی در نشست با مدیران دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با قدردانی از تلاشهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: خوشحالم که دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آمادگی کامل برای اجرای برنامههای بهداشت و درمان دارد و همکاری و تعامل دستگاهها در برنامه تب دنگی مشهود است. موفقیت این برنامه نشاندهنده هماهنگی قابلتحسین دستگاههاست.
وی با اشاره به تجربه جهانی مقابله با کووید –۱۹ افزود: درسهایی که از مدیریت کووید -۱۹ آموختیم میتواند در برنامههای دیگر، از جمله کنترل تب دنگی، بهخوبی مورد استفاده قرار گیرد.
الگرانزی همچنین با اشاره به توانمندی نیروی انسانی استان بیان کرد: من از اطلاعات و گزارشهای ارائهشده درسهای ارزشمندی گرفتم. شما مجموعهای از افراد متعهد و متخصص در اختیار دارید و همین ترکیب نیروی انسانی توانمند میتواند تضمینکننده اجرای موفق برنامهها باشد.
وی بر اهمیت آموزش عمومی در کنترل بیماریهای واگیر تأکید کرد و افزود: در حوزه بهداشت، پیشگیری همواره مقدم بر درمان است و آگاهیبخشی عمومی نقش بسیار مهمی در کنترل بیماریها دارد.
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