شناسایی عامل انتشار تصاویر خصوصی شهروندان در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه محمد مهدی بداغی اظهار کرد: در پی شکایت خانمی مبنی بر تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اش توسط فردی ناشناس در فضای مجازی، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی توسط کارشناسان پلیس امنیت، متهم در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و دستگیر شد و در تحقیقات به جرم خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گمیشان گفت: تهدید و انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی جرم بوده و پلیس با هرگونه رفتار مجرمانه برخورد قاطع و قانونی می‌کند.