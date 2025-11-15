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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

شناسایی عامل انتشار تصاویر خصوصی شهروندان در فضای مجازی

شناسایی عامل انتشار تصاویر خصوصی شهروندان در فضای مجازی

گمیشان- فرمانده انتظامی شهرستان گمیشان از شناسایی و دستگیری عامل تهدید و اخاذی شهروند گمیشانی به انتشار تصاویر خصوصی اش در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه محمد مهدی بداغی اظهار کرد: در پی شکایت خانمی مبنی بر تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اش توسط فردی ناشناس در فضای مجازی، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی توسط کارشناسان پلیس امنیت، متهم در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و دستگیر شد و در تحقیقات به جرم خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گمیشان گفت: تهدید و انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی جرم بوده و پلیس با هرگونه رفتار مجرمانه برخورد قاطع و قانونی می‌کند.

کد مطلب 6656805

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