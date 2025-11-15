محمدبیگی: حذف نیروهای کارآمد به نام وفاق قابل توجیه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قزوین اظهار کرد: مسائل فرهنگی قزوین بهویژه در حوزه نوجوانان و سبک زندگی دچار پیچیدگی و کمتوجهی شده و لازم است شورای فرهنگ عمومی جلسهای ویژه برای بررسی وضعیت فرهنگی شهرستان تشکیل دهد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشاهدات میدانی از آسیبهای اجتماعی در سطح شهر گفت: نسل جدید از مساجد، کتابخانهها و فضاهای هویتساز فاصله گرفته و سهم فرهنگ، دین، ورزش و اوقات فراغت در بودجه استان کاهش یافته است و با وجود پیگیریهای مکرر، هنوز اصلاحیه بودجه فرهنگی از سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نشده است.
وی عنوان کرد: ضعف پیوستهای فرهنگی و اجتماعی در طرحها و نبود انسجام میان دستگاهها باعث تضعیف بنیانهای تربیتی و افزایش ناهنجاریها شده است.
محمدبیگی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در جنگ اخیر دوازدهروزه تأکید کرد: اقتدار جمهوری اسلامی حاصل فرهنگ بسیج است و همه دستگاهها باید دستاوردهای امیدآفرین را در مدارس و مساجد برای مردم تبیین کنند.
محمدبیگی با بیان افزایش نگرانیهای خانوادهها، خواستار ورود قوه قضائیه و نیروی انتظامی در برخورد با مظاهر بیبندوباری عمدی و تقویت رویکرد پیشگیرانه در حوزه حقوق عامه شد و گفت: آمار طلاق در استان نگرانکننده است و آموزش سبک زندگی عفیفانه باید جدی گرفته شود.
وی با اشاره به آلودگی هوای قزوین، مازاد سوزاندن پسماند و انتشار نامه اعتراض به سازمان محیط زیست اظهار کرد: قزوین از آلودهترین شهرهای کشور شده و این موضوع سلامت مردم را تهدید میکند.
محمدبیگی با انتقاد از کمتوجهی به الگوی کشت و مشکلات کشاورزان افزود: بخشی از دامداریهای سنتی حتی از خدمات اولیه آب، برق و گاز محروماند و این ناهماهنگی دستگاهها موجب مهاجرت روستاییان میشود.
نماینده قزوین با اشاره به پیشرفت پروژه انتقال آب به قزوین، مخالفت خود با انتقال آب دشت قزوین به تهران را تکرار کرد و گفت: بردن آب یک حوزه آبریز به حوزه دیگر خلاف مصلحت، شرع و منطق است و کمبود آب تهران باید با کاهش پرت خطوط انتقال رفع شود نه با آسیبزدن به امنیت غذایی قزوین.
وی با اشاره به سفر پیشِرو رئیسجمهور به استان، خواستار مصوبات کلیدی در حوزه آب، راه و محرومیتزدایی شد و افزود: قزوین با وجود بخشهای بزرگ و جمعیت قابلتوجه، در شاخصهای توسعه جزو مناطق کمبرخوردار است و اصلاح تقسیمات کشوری باید در دستور کار رئیسجمهور قرار گیرد.
دانشگاه جای حزب و ستاد نیست
محمدبیگی در ادامه از یکسویهنگری و سهمخواهی سیاسی در برخی انتصابات دانشگاهی و اداری استان انتقاد کرد و گفت: دانشگاه جای حزب و ستاد نیست و نیروهای بومی و متخصص نباید کنار گذاشته شوند.
وی با بیان اینکه نماینده وظیفه نظارتی دارد اضافه کرد: امروز افراد غیرمسئول در امور استان دخالت می کنند و همین افراد به انجام وظایف نظارتی نماینده خورده گرفته و می گویند نماینده نباید در انتصابات دخالت کند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حذف نیروهای کارآمد به نام وفاق قابل توجیه نیست و افراد شایسته نباید با این شعار کنار گذاشته شوند.
وی در پایان با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت در قزوین گفت: استانی با این ظرفیت انسانی و علمی نباید در زمره کمجمعیتترین استانها باشد. برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری باید تسهیلات کارآمد، زمین، وام و امکانات لازم به جوانان ارائه شود.
نظر شما