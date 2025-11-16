فرزندی پور:۳۱نفر در تصادفات کاشان جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فرزندی پور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از یکم فروردین ماه تا اول مهرماه ۱۴۰۴ امسال، ۲۱ هزار و ۲۵۰ مأموریت توسط عوامل اورژانس شهرستان کاشان انجام شده که چهار هزار و ۸۸۹ مورد مربوط به مأموریت‌های حوادث ترافیکی بوده است.

وی ابراز کرد: این حوادث ترافیکی شش هزار و ۵۱۲ مصدوم برجای گذاشته است.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: ۶۱۰ نفر از مصدومان تصادفات در محل درمان، چهار هزار و ۸۸۷ نفر به بیمارستان منتقل و تعداد ۳۱ نفر فوت شدند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد مأموریت‌های اورژانس سال قبل در همین مدت مشابه، ۲۱ هزار و ۵۵۱ مأموریت بوده که پنج هزار و ۳۶۸ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی بوده و در این مأموریت‌ها شش هزار و ۶۰۱ مصدوم شدند که از این تعداد پنج هزار و ۱۱۸ نفر اعزام به بیمارستان، ۵۰۱ مورد درمان در محل و ۳۶ نفر فوت شده بودند.

فرزندی پور افزود: تعداد مأموریت‌های ترافیکی شش ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۸/۹۲ درصد کاهش یافته است و خوشبختانه فوتی‌های تصادفی ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳/۸ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: بر اساس گزارش ارسالی از واحد آمار اورژانس کاشان عمده‌ترین علل وقوع حوادث ترافیکی در منطقه، عوامل انسانی شامل بی‌احتیاطی، عدم توجه به جلو و سرعت غیرمجاز است.