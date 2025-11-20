به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با تصویب قطعنامه آمریکا درباره غزه در شورای امنیت، نگرانی‌ها از تضییع حقوق فلسطینیان افزایش یافته است.ترتیبات بین‌المللی در مورد غزه، خلع سلاح مقاومت را از طریق یک اداره بین‌المللی انتقالی با اختیارات گسترده در اولویت قرار می‌دهد. این ترتیبات همچنین خروج ارتش رژیم صهیونیستی از غزه را به تثبیت اوضاع امنیتی در این باریکه مرتبط می‌کند؛ به این معنا که اشغالگران همچنان یک بازیگر امنیتی در عرصه فلسطین خواهند بود. این وضعیت چندین سوال را در مورد چگونگی برخورد مقاومت با پیامدهای این قطعنامه در مرحله آینده مطرح می‌کند.

خطرات قطعنامه آمریکا برای غزه

علیرغم ادعاهایی مبنی بر اینکه قطعنامه آمریکایی خواستار تحکیم توافق آتش‌بس و کاهش محدودیت‌های ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه است، وسام عفیفه، نویسنده و تحلیلگر سیاسی عرب زبان، معتقد است که این قطعنامه خطرات جدی را به همراه دارد، از جمله:

- بین المللی شدن غزه برای سال‌های طولانی و ادامه اداره این باریکه تحت نظارت نهاد موسوم به «شورای صلح» که در طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آمده است.

- از بین بردن قدرت فلسطین با خلع سلاح مقاومت.

- بازگشت تشکیلات خودگردان فلسطین به نوار غزه تحت شرایط خارجی و این یعنی روند تشکیل کشور فلسطین یا تضمین حاکمیت فلسطین بدون هیچ جدول زمانی مشخصی به تعویق خواهد افتاد.

- هر چند که قطعنامه آمریکا از حمایت سیاسی علنی ۸ کشور عربی و اسلامی برخوردار است که این قطعنامه را راهی برای تشکیل کشور فلسطین می‌دانند، اما واقعیت آن است که حمایت کشورهای عربی از چنین قطعنامه‌ای در واقع یک مشروعیت اخلاقی و سیاسی برای از بین بردن حقوق فلسطینیان ایجاد می‌کند.

گروه‌ها و نیروهای ملی فلسطین نسبت به خطرات قطعنامه مذکور هشدار دادند و آن را تلاشی برای تحمیل قیمومیت بین‌المللی بر نوار غزه و تصویب دیدگاهی جانبدارانه در راستای منافع صهیونیست‌ها دانستند. این گروه‌ها همچنین اعلام کردند که هرگونه بحث در مورد مسئله سلاح‌های مقاومت باید در چارچوب یک فرایند سیاسی داخلی باشد که پایان اشغالگری، تأسیس کشور مستقل فلسطینی و دستیابی به حق تعیین سرنوشت را برای فلسطینی‌ها تضمین کند.

سناریوهای واکنش مقاومت به پروژه آمریکا علیه غزه

وسام عفیفه، نویسنده و تحلیلگر عرب زبان در این راستا سناریوهایی برای واکنش مقاومت به پروژه آمریکا برای غزه، ترسیم کرده که شامل موارد زیر می‌شود:

- مشروعیت زدایی از قطعنامه آمریکا در سطح ملی و سیاسی فلسطین و تاکید بر اینکه این قطعنامه یک پروژه تحمیلی خارجی است که فاقد هرگونه اجماع ملی گسترده فلسطینی بوده و به هیچ وجه یک چارچوب الزام آور برای چشم انداز و سرنوشت فلسطینیان نیست.

- ایجاد یک مسیر ملی جامع برای رسیدگی به چالش‌هایی که بعد از این قطعنامه آمریکا ایجاد می‌شود و بازسازی مشروعیت فلسطین بر اساس مقاومت و حقوق تاریخی.

ایاد القرا، تحلیلگر سیاسی فلسطینی هم معتقد است که تاکید گروه‌های فلسطینی بر رد هرگونه بند مربوط به خلع سلاح مقاومت و مرتبط کردن آن با پایان اشغالگری، ناشی از موضع تزلزل‌ناپذیر آن‌هاست. وی تاکید کرد: گروه‌های فلسطینی در تلاشند تا حمایت کشورهای عربی در برابر طرح‌های رژیم صهیونیستی را جلب کنند.