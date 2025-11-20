به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه فشارها علیه برنامه صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران یک شبکه نفتی ایران را تحریم کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که شبکه نفتی حامی بخش نظامی ایران را تحریم کرده است.
در این بیانیه نام ۱۴ فرد، ۲۴ شرکت، ۱۰ کشتی و ۷ هواپیما دیده میشود که در فهرست سیاه تحریمها قرار گرفتهاند.
«اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد: اقدام امروز ادامه فشارهای حداکثری برای قطع منابع مالی ایران در توسعه سلاحهای هستهای و حمایت از گروههای تروریستی نیابتی و مختل کردن درآمدهای آن برای مهار جاهطلبیهای هستهای آن است.
وزارت خزانه داری آمریکا افزود: دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) همچنین شش کشتی را هدف قرار میدهد و تحریمها علیه ناوگان نفتکشهای سایهای که ایران برای انتقال صادرات نفت خود به بازار به آنها متکی است را گسترش میدهد.
این نهاد آمریکایی مدعی شد: دولت ترامپ بیش از ۱۷۰ کشتی مسئول حمل نفت و فرآوردههای نفتی ایران را تحریم کرده است که باعث افزایش هزینهها برای صادرکنندگان نفت ایران و کاهش درآمد ایران از هر بشکه نفت فروخته شده است.
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین ادعا کرد: «دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا امروز اقدامات بیشتری را علیه شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان ایر انجام میدهد، که از نزدیک با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تسلیح و تأمین گروههای تروریستی تحت حمایت ایران در سراسر خاورمیانه همکاری داشته است».
وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: اقدام امروز بر اساس تحریمهای اخیر اعمال شده در ماههای فوریه و مه است که عوامل کلیدی صادرات نفت نظامی ایران را هدف قرار میدهد.
بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، افرادی که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند شهروندان کشورهای مختلف از جمله سنگاپور، ایران و کانادا هستند و شرکتها نیز در کشورهای مختلف شامل امارات، یونان، سنگاپور، لیبری، آلمان، پاناما، هند و ایران مستقر هستند.
بر اساس اعلام این نهاد آمریکایی، کشتیهایی که تحریم شدهاند، تحت پرچم پاناما، کومور، کامرون و گامبیا بوده و هفت هواپیمای تحریمشده به دلیل ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان در این فهرست قرار گرفتهاند.
