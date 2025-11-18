هادی مرزبان در بیمارستان بستری شد

مهدی عبادتی از اعضای خانواده هادی مرزبان کارگردان شناخته شده تئاتر درباره وضعیت جسمانی وی به خبرنگار مهر گفت: آقای هادی مرزبان چند روزی است به دلیل بیماری در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان بستری است و مراحل درمان را طی می‌کند.

وی توضیح داد: به دلیل اینکه منشاء بیماری برطرف نشده ایشان باید تحت مراقبت درمانی باشد. دیروز آقای مرزبان تحت عمل جراحی قرار گرفت که علیرغم ریسکی که داشت موفقیت‌آمیز بود.

عبادتی درباره شرایط جسمی هادی مرزبان تاکید کرد: شرایط عمومی آقای مرزبان خوب است ولی تا قرارگرفتن در شرایط جسمی ایده‌آل باید تحت نظر تیم درمان باشد.