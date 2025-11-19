  1. ورزش
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۶:۱۳

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - ژاپن

تیم میکس تپانچه ۱۰ متر ایران فینالیست شد

ملی پوشان میکس تپانچه ایران موفق شدند به مرحله فینال رقابت های این رشته در بازیهای المپیک ناشنوایان صعود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در جریان رقابت‌های روز چهارم بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو در حال برگزاری است، امروز (چهارشنبه ۲۸ آبان) مسابقات تیراندازی در بخش میکس تپانچه ۱۰ متر پیگیری شد.

بیژن غفاری و مهلا سمیعی ترکیب تیم میکس تپانچه ۱۰ متر ایران را در این بخش از مسابقات تشکیل دادند. این ترکیب در مرحله مقدماتی با کسب امتیاز ۵۶۱.۱۶ موفق شد به فینال راه پیدا کند.

رقابت‌های فینال میکس تپانچه بعد از ظهر امروز برگزار خواهد شد.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6660940
فریبا جلیل خانی

