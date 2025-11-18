الهامی: شانس صعود هر دو تیم والیبال ساحلی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، فریدون الهامی سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی ایران پس از پایان سومین دیدار هر دو تیم ایران در مرحله گروهی درباره عملکرد آنها اظهار کرد: امروز هر دو تیم ما سومین بازی خود را در مرحله گروهی انجام دادند. تیم «ب» در یک گروه پنج‌تیمی فوق‌العاده سخت قرار گرفته است؛ گروهی که در کنار ما تیم‌های قدرتمندی مانند آلمان، اتریش و اوکراین حضور دارند. همه این تیم‌ها از مدعیان هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه بازیکنان هر دو تیم به‌خصوص ایران «الف» و ایران «ب» تجربه زیادی ندارند و برای نخستین بار پیراهن تیم ملی را بر تن کرده‌اند عملکردشان رضایت‌بخش بوده است. یک پیروزی به دست آوردند و دو مسابقه دیگر را نیز بسیار نزدیک واگذار کردند. در بازی امروز مقابل اتریش هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند و با نتیجه ۲–۱ شکست خوردند.

الهامی درباره شانس صعود تیم «ب» ادامه داد: می‌توانیم یکی از تیم‌هایی باشیم که به‌عنوان تیم چهارم از گروه صعود می‌کند. اگر بهترین تیم چهارم مرحله گروهی باشیم قطعاً به جمع ۱۶ تیم راه خواهیم یافت.

او درباره تیم «الف» ایران نیز توضیح داد: تیم «الف» یکی از تیم‌های مدعی است. همین تیم در دوره گذشته چهارم المپیک شد و اکنون نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. سه بازی انجام داده و خدا را شکر هر سه را برده است. بازی فردا مقابل ایتالیا تعیین‌کننده سرگروهی است و امیدواریم با پیروزی در این دیدار به‌عنوان تیم نخست وارد جمع ۱۶ تیم شویم.

الهامی درباره برنامه روز چهارم تیم‌ها اظهار کرد: فردا دو مسابقه سخت پیش رو داریم؛ تیم «الف» با ایتالیا بازی می‌کند و تیم «ب» نیز مقابل اوکراین که قهرمان دوره گذشته المپیک بوده قرار می‌گیرد. امیدواریم بتوانیم این مسابقات را با برد پشت سر بگذاریم و شاهد حضور هر دو تیم در جمع ۱۶ تیم باشیم. از آن مرحله به بعد بازی‌ها حذفی است و امیدواریم با برنامه‌ریزی درست و تلاش بازیکنان به مرحله یک‌هشتم صعود کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی درباره شرایط میزبانی ژاپن نیز توضیح داد: میزبانی ژاپن در والیبال ساحلی بسیار حرفه‌ای است. آنها ساختار و تشکیلات قدرتمندی دارند و سابقه زیادی در برگزاری مسابقات سطح بالای جهانی دارند. امکانات فوق‌العاده است. فدراسیون نیز برای اعزام تیم‌ها و فراهم کردن شرایط مطلوب زحمات زیادی کشیده که جای تشکر دارد؛ از جمله تهیه پرواز مناسب، هتل خوب و ترانسفرهای دقیق که تیم اذیت نشد.

الهامی درباره شرایط ترافیکی توکیو نیز خاطرنشان کرد: توکیو شهر بزرگی است و ترافیک گاهی زمان جابه‌جایی تیم‌ها را افزایش می‌دهد اما مربیان و سرپرستان باتجربه زمان‌بندی را طوری تنظیم می‌کنند که یکی دو ساعت پیش از مسابقه در محل حاضر باشند.

وی افزود: در مجموع میزبانی ژاپن بسیار خوب است. المپیک بالاترین سطح رقابت در جهان است و حضور در این رویداد برای ورزشکاران تجربه‌ای ارزشمند است. امیدواریم کسب نتیجه و مدال بتواند افتخار دیگری برای کشور عزیزمان رقم بزند.