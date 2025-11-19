  1. استانها
اجرای دورکاری پنجشنبه‌ها در خراسان جنوبی از ابتدای آذرماه

بیرجند– طرح دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی در روزهای پنجشنبه طی ماه‌های سرد سال، بنا به پیشنهاد کارگروه مدیریت انرژی در خراسان جنوبی از ابتدای آذر ماه اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فرارسیدن فصل سرما و در راستای مدیریت ناترازی انرژی، کاهش آلودگی هوا، حمایت از تحکیم بنیان خانواده و کاهش دغدغه والدین، کارگروه مدیریت انرژی پیشنهاد اجرای دورکاری را در سه استان خراسان مطرح کرد که با موافقت استانداری‌های سه استان، مقرر شد این طرح از ابتدای آذرماه عملیاتی شود.

بر اساس این تصمیم، فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و شهرداری‌های سه استان – در مواردی که امکان دورکاری وجود دارد – در روزهای پنجشنبه به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد. این موضوع شامل واحدهای عملیاتی دستگاه‌های بهداشتی و درمانی، امدادی و خدماتی و نیز شعب منتخب بانک‌ها نمی‌شود.

استانداری خراسان جنوبی اعلام کرد دستگاه‌ها باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که روند خدمات‌رسانی به مردم دچار وقفه نشود.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند در دوره سرد سال دمای ساختمان‌ها را حداکثر تا ۲۰ درجه تنظیم کرده و در روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل، سامانه‌های گرمایشی را خاموش کنند.

بر اساس اعلام استانداری، هرگونه تغییر احتمالی در ساعات کاری ادارات متناسب با شرایط کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

