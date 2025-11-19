طرح «قاضی در مدرسه» در کنگان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی پویا صبح چهارشنبه در این برنامه با اشاره به اینکه یکی از وظایف دستگاه قضائی پیشگیری از وقوع جرم و نهاد اجرا کننده و مسئول مستقیم آن دادستانی است گفت: یکی از دستگاههای که در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و رفع ناهنجاریها مؤثر و تأثیر گذار است، اداره آموزش و پرورش است که در دو بعد آموزش و تربیتی وظایف اساسی را برعهده دارد.
دادستان شهرستان کنگان بر هماهنگی و تعامل این دستگاه با قوه قضائیه تأکید کرد و برای آموزش قانون و اجرای طرح قاضی در مدرسه جهت آموزش قانون و کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح شهرستان اعلام آمادگی کرد.
موسویپویا ضمن تبیین اهداف طرح، به تشریح موضوعاتی همچون حقوق شهروندی، مسئولیتپذیری اجتماعی، پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی و نقش قانون در زندگی فردی و اجتماعی پرداخت و به پرسشهای دانشآموزان در زمینههای مختلف حقوقی و قضائی پاسخ داد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح «قاضی در مدرسه» اظهار کرد: آشنایی دانشآموزان با مفاهیم قانونی و حقوقی، موجب ارتقای آگاهی اجتماعی، پیشگیری از بروز آسیبها و تربیت نسلی قانونمدار و مسئولیتپذیر خواهد شد.
دادستان شهرستان کنگان همچنین با تقدیر از همکاری آموزشوپرورش و کادر مدرسه در اجرای این طرح، بر ضرورت استمرار برنامههای آگاهیبخش در مدارس و نقش اثرگذار معلمان در نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری در میان دانشآموزان تأکید کرد..
در این برنامه مسائل و موضوعات مربوط به دانش آموزان مطرح و سپس آموزشهای لازم به آنها ارائه شد و دانش آموزان با ساختار قوه قضائیه، مسائل حقوقی آشنا شدند و به صورت پرونده محور نمونههای واقعی از پروندههای موجود در دادگستریها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
در پایان به سوالات و ابهامات دانش آموز ان پاسخ داده شد و فرم نظرسنجی جهت هر چه بهتر برگزار شدن این دورهها از دانش آموزان اخذ شد وو مقرر شد تا مشاورین مدرسه و معلمین ضمن ارائه آموزشهای لازم در سال تحصیلی آینده از ظرفیت مددکاران اجتماعی و دفتر حمایت از اطفال و بانوان دادگستری کنگان استفاده کنند.
