پیکر ۴ شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس وارد زاهدان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از پیکرهای مطهر ۴ شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس، پنجشنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۸ صبح در فرودگاه بین‌المللی زاهدان برگزار می‌شود.

از عموم مردم غیور و شهید پرور زاهدان دعوت می‌شود در این مراسم حضور یابند.