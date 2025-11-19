  1. استانها
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

پیکر ۴ شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس وارد زاهدان می شود

زاهدان - مراسم استقبال از پیکر ۴ شهید هشت سال دفاع مقدس پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ در فرودگاه بین المللی زاهدان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از پیکرهای مطهر ۴ شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس، پنجشنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۸ صبح در فرودگاه بین‌المللی زاهدان برگزار می‌شود.

از عموم مردم غیور و شهید پرور زاهدان دعوت می‌شود در این مراسم حضور یابند.

