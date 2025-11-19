مالکی نژاد: جنگ فرهنگی دشمن بیش از هر چیز نقش مادر را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مالکی‌نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم رویداد ملی قهرمان که در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد، با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس و خانواده‌های شهدا، بر اهمیت جایگاه والای مادران شهدا در تداوم روحیه جهادی نسل امروز تأکید کرد.

وی با روایت بخش‌هایی از زندگی همرزمانش افزود: مادران بسیاری را می‌شناسم که سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت فرزندانشان ماندند و با وجود تمام رنج‌ها، هیچ‌گاه از راهی که فرزندشان انتخاب کرده بود برنگشتند و بعضی از این مادران تنها با یافتن نشانه‌ای کوچک از پیکر فرزند خود به آرامش می‌رسیدند و همین باور عمیق، صحنه‌های بسیار تأثربرانگیزی را در گلزارهای شهدا رقم زده است.

وی گفت: یاد دارم مادر یکی از شهدا که فرزندش سال‌ها مفقودالاثر بود، حتی موتور قدیمی او را که روغنش بر زمین می‌ریخت نگه می‌داشت و اجازه نمی‌داد کسی آن را جابه‌جا کند و می‌گفت اصغر خودش می‌آید و سراغ وسایلش را می‌گیرد و همین مادر پس از سال‌ها انتظار، وقتی تنها بقایای پیکر فرزندش به وطن بازگشت، با صبری ستودنی در کنار قبر او آرام گرفت.

این جانباز دفاع مقدس ادامه داد: صبر و ایستادگی مادران از جنس دیگری است و آن‌ها حتی پیش از شنیدن خبر رسمی شهادت، دلشان گواهی می‌داد که چه بر فرزندشان گذشته است و بسیاری از مادران رزمندگان، قبل از اعلام رسمی خبر، با نشانه‌هایی درونی متوجه شهادت فرزندشان می‌شدند و این ارتباط قلبی جزو رازهای بزرگ الهی است.

وی با اشاره به شهادت برادر خود توضیح داد: مادر من همیشه می‌گفت فرزندانم را خودم در آتش جنگ انداخته‌ام و آماده شنیدن هر خبری هستم و او روزی که خبر شهادت حسین را شنید، پیش از آنکه کسی چیزی بگوید، با دیدن حالت چشمان من فهمید چه اتفاقی افتاده است و حتی ساعاتی قبل از اعلام رسمی، خوابی دیده بود و با دلی سوخته از آن بیدار شده بود.

وی افزود: این مادران با وجود همه سختی‌ها، هیچ‌گاه لباس سیاه تن نمی‌کردند تا ثابت کنند فرزندانشان به مقصد رسیده‌اند و مادران شهدا در لحظه دریافت خبر شهادت فرزند خود، گاه شیرینی پخش می‌کردند تا فلسفه شهادت را زنده نگه دارند و نشان دهند ایمان و معرفت چه جایگاهی در دل آنان دارد.

مادران ستون‌های هویت اسلامی و انقلابی ما هستند

مالکی‌نژاد بخش دیگری از سخنان خود را به تهدیدات فرهنگی و تلاش دشمن برای تخریب جایگاه مادر اختصاص داد و گفت: امروز جنگ فرهنگی و رسانه‌ای دشمن بیش از هر چیز نقش مادر را هدف گرفته است و آنان می‌کوشند قداست خانواده را کم‌رنگ کنند، اما باید بدانیم که مادران ستون‌های هویت اسلامی و انقلابی ما هستند و دشمن از همین جایگاه بیم دارد.

وی با اشاره به دیدگاه اسلام و انقلاب درباره نقش تربیتی مادران بیان کرد: از دامن زن است که مرد به معراج می‌رود و این سخن امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که عظمت مادر در مقیاس رسالت پیامبران تعریف می‌شود و اگر امروز شهیدانی چون دخانچی و زین‌الدین و دیگر بزرگان را الگو می‌دانیم، باید بدانیم که همه آنان ثمره دامن مادرانی مؤمن و مجاهد بودند.

به گفته وی: دشمنان انقلاب با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای، جنگ نرم و ناتوی فرهنگی، تلاش دارند این جایگاه را هدف بگیرند. اما جامعه باید قدر مادران فداکار را بداند و مسئولان نیز وظیفه دارند برای تقویت این نقش بنیادین برنامه‌ریزی کنند.

این جانباز دفاع مقدس در ادامه با توصیه‌هایی خطاب به دختران جوان تأکید کرد: عفاف و پاکدامنی، بخش مهمی از خواست شهدا از جامعه امروز است. دختران باید بدانند که حفظ شأن و کرامت خود پاسخ عملی به خون شهدا و بی‌اثر کردن برنامه‌های دشمن است.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: مسئولان فرهنگی وظیفه دارند که نقش مادران را پاس بدارند و زمینه انتقال تجربیات و سبک زندگی خانواده‌های شهدا را برای نسل جدید فراهم کنند و این گفتمان مادرانه، میراثی است که اگر حفظ شود، جامعه را در برابر هجمه‌های دشمن بیمه خواهد کرد.