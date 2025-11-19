  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

۴ تن مواد اولیه پلاستیک قاچاق از نیسان کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان از کشف ۴ تن و ۷۷۵ کیلو مواد اولیه پلاستیک‎ ‎قاچاق از یک ‏دستگاه خودرو نیسان خبر داد‎.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران گشت انتظامی این فرماندهی در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو نیسان حامل بار مشکوک و برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و در بازرسی از این خودرو، ۱۰۰ گونی مواد اولیه پلاستیک با مارک خارجی به وزن ۴ تُن و ۷۷۵ کیلو را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق با توجه به نظر کارشناسان، ۳ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

کد خبر 6661624

