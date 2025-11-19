به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد بازوند امروز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های هفته بسیج در لرستان، اظهار داشت: امسال برنامه‌های هفته بسیج را با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» در لرستان اجرا می‌شوند.

وی با اشاره به اجرای ۸۵۳ برنامه طی هفته بسیج در سطح استان لرستان، عنوان کرد: ۴۷ برنامه‌محوری طی این هفته در استان خواهیم داشت.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، افزود: این ۴۷ برنامه عمدتاً رویدادمحور هستند.

سرهنگ بازوند در ادامه، اجرای طرح ملی شهید «غیب پرور» با محوریت دیدار با خانواده شهدا، طرح شهید «سلامی» با محوریت تجلیل از فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج، افتتاح پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی، افتتاح کارگاه‌های اقتصاد مقاومتی، کارزار خدمت در محلات حاشیه‌نشین و کم‌برخوردار، برگزاری یادواره شهدا و آبروی محله در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج را از جمله برنامه‌های این هفته در لرستان برشمرد.

وی بیان داشت: همچنین دیدار فرماندهان و بسیجیان با نماینده ولی‌فقیه و ائمه جمعه در شهرستان‌ها، غبارروبی قبور مطهر شهدا و… از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در لرستان خواهد بود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تأکید بر اینکه امروز نیز میزبان پیکر چهار شهید گمنام در لرستان هستیم، گفت: در سطح استان کاروان شهدای گمنام به راه انداخته می‌شود.

سرهنگ بازوند، تصریح کرد: روز دوشنبه و هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در مرکز استان تشییع پیکر این شهدا را خواهیم داشت و برای تدفین به تهران و شهرستان‌های محل دفن این شهدای عزیز فرستاده خواهند شد.