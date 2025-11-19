سردار حسن پور: بیش از ۱۱ هزار متر مربع از اراضی ملی گیلان رفع تصرف شد

به گزارش خبر گزاری مهر، سردار حسین حسن پور در تشریح جزئیات این خبر داشت: در اجرای طرح مبارزه با زمین خواری به مدت ۵ روز در سطح استان گیلان برگزار و در این خصوص از ۱۱۱۶۶۳ متر مربع از اراضی ملی که توسط سودجویان محصور شده بود رفع تصرف گردید.

وی در ادامه افزود: برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش ریالی پرونده‌های مکشوفه بیش از ۱۶۱ میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه ۳۵ نفر با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی گردیدند.

فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان از شهروندان عزیز خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط با موضوع زمین خواری را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ گزارش دهند.