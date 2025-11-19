نمایش «تاروپود» در بروجرد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی «تاروپود» به کارگردانی «رادا ذویوسفین» و نویسندگی «علیرضا مهاجر» در محوطه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد اجرا شد.

موضوع این نمایش در مورد هدایت سرمایه به سمت تولید ملی بود.

بازیگران این نمایش سامان بابایی، امیرمحمد مولوی، محنا نظامی، شاداب یاراحمدی و رادا ذویوسفین هستند.

سایر عوامل این نمایش عبارت‌اند از: دستیار کارگردان: مهران روزبهانی، مشاور کارگردان: سامان بابایی، موسیقی: سینا زادسر و امیرمحمد محمد هراتی، طراحی فضا و لباس: مهستا خسروی و نازنین مهاجر حسینی، طراحی پوستر: رضا نصیرانی

بنابراین گزارش، سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان با شعار تئاتر برای همدلی تا ۲۹ آبان در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی در بروجرد حال برگزاری است.