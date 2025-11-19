به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امین عظیمیفر ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: در تعالیم دینی و روایات اسلامی در زمینه حفظ طبیعت و محیط زیست به خوبی اشاره شده که این خود بیانگر اهمیت موضوع است
وی ادامه داد: همواره در خطبههای نماز جمعه به اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست اشاره شده و همه ما وظیفه شرعی، اخلاقی و ملی داریم از این نعمات الهی پاسداری کنیم.
امام جمعه دهلران ضمن قدردانی از تلاشهای اداره منابع طبیعی شهرستان افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان دهلران، همجواری با کشور عراق و تأثیر ریزگردها، اجرای طرحهای گسترده درختکاری در این منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است و انتظار میرود استان در خصوص نگاه خاصی به این شهرستان داشته باشد.
وی ادامه داد: دهلران پس از مرکز استان، دومین شهرستان بزرگ ایلام است؛ بنابراین ضروری است اعتباراتی متناسب با این جایگاه تخصیص یافته و برنامهریزی منسجم برای بازدیدهای مستمر، ساماندهی طرحهای نهالکاری و زراعت چوب در دستور کار قرار گیرد.
عظیمیفر به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اشاره کرد و گفت: در این جنگ وحدت و همدلی مردم موجب اقتدار کشور شد لذا لازم است رضایت و مطالبات مردم در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد.
امام جمعه دهلران افزود: یکی از این مطالبات ویژه مردم توسعه تفرجگاهها هی و ساماندهی آبگرم دهلران است که باید دستگاههای اجرایی با دقت بیشتری پیگیر وضعیت این ظرفیت گردشگری باشند.
وی تصریح کرد: فرهنگسازی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی باید با مشارکت ادارات، نهادها و رسانهها دنبال شود تا زمینه حفظ و توسعه پایدار محیط زیست در شهرستان فراهم شود.
