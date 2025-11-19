مجوز VAR برای لیگ بانوان و دسته اول فوتبال صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون، در این باره عنوان کرد: روند بهرهمندی از فناوری در رقابتهای باشگاهی باید با جدیت دنبال شود. با ارتباطات سازنده و همراهیهای فیفا، در کوتاهترین زمان ممکن مجوز استفاده از داور ویدئویی در رقابتهای لیگ برتر بانوان و لیگ یک آزادگان دریافت شد.
وی افزود: بر این اساس، تواناییهای باشگاههای حاضر در لیگ برتر بانوان و لیگ یک بر اساس پروتکلهای توسعهای در حوزه ساختاری ورزشگاههای میزبان، الزامات و مباحث صدور مجوز حرفهای و ملی توسط افسران و ناظران صدور مجوز و همچنین کارگروههای VAR مورد بازدید قرار خواهد گرفت و طبق برنامهریزی از مقطع زمانی که متعاقباً اعلام خواهد شد روند استفاده از کمک داور ویدئویی در این مسابقات به شکل گام به گام و پله به پله مانند الگوی رقابتهای لیگ برتر فوتبال به انجام خواهد رسید. امیدواریم این موضوع به تقویت زیرساختهای لازم ورزشگاههای برگزارکننده مسابقات هم کمک کرده و در نهایت به توسعه فوتبال کشور در سطح آقایان و خانمها در حوزههای فنی، داوری و زیرساختی بیانجامد.
