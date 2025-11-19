همتی: ۹ پروژه عمرانی و خدماتی در باقرشهر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی، شامگاه چهارشنبه، در نشست خبری با خبرنگاران، از افتتاح ۹ پروژه عمرانی و خدماتی و یک پروژه شهر هوشمند در این شهر خبر داد و گفت این طرح‌ها با هدف ارتقای ایمنی، کاهش ترافیک و توسعه فضاهای عمومی اجرا شده‌اند.

شهردار باقرشهر در ادامه اظهار داشت: عملیات اجرایی این مجموعه پروژه‌ها از پاییز سال گذشته آغاز شد و در مدت کمتر از یک سال به بهره‌برداری رسیده است. تمامی طرح‌ها با بهترین مصالح و استانداردهای فنی اجرا شده تا کیفیت و ماندگاری آن‌ها تضمین شود.

همتی با اشاره به اجرای پل «امید»، گفت: این پروژه با طول ۲۵۰ متر و عرض ۱۶ متر اجرا شده و دارای ۸ ستون و شمع‌هایی به عمق ۳۰ متر است، عملیات اجرایی آن شامل ۴۱ هزار و ۶۰۰ متر مکعب خاکبرداری، ۲ هزار و ۴۰۰ متر بتن‌ریزی، اجرای مسیر انحرافی ۲ هزار و ۵۰۰ متری و ۳ هزار و ۱۰۰ متر مربع آسفالت بوده و در کمتر از ۷ ماه تکمیل شده است.

وی افزود: پل امید آماده افتتاح رسمی با حضور استاندار است.

شهردار باقرشهر درباره میدان «نفت» گفت: این میدان با وسعت یک هکتار و به دلیل مجاورت با شهرک انرژی به این نام شناخته می‌شود. مهم‌ترین چالش در اجرای این پروژه عبور خطوط لوله انتقال گاز، نفت و بنزین و رعایت کامل ایمنی بوده است.

به گفته همتی، عملیات اجرایی شامل ۴ هزار و ۵۰۰ متر مکعب خاکبرداری، ۳ هزار و ۱۰۰ متر مکعب تثبیت آسفالت، ۴ هزار متر مربع بتن مسلح، ۶۰۰ متر جدول‌گذاری، ۷ هزار متر آسفالت و کابل‌کشی و روشنایی بود.

همتی ادامه داد: این پروژه به طول ۴۶۰ متر و عرض متغیر ۱۳ تا ۱۶ متر در مدت ۶ ماه اجرا شده و خیابان اصلی بازار با هماهنگی کامل پلیس راهور و شورای ترافیک به پیاده‌راه تبدیل شده است.

وی افزود: در این پروژه ۶ هزار متر مربع سنگ‌فرش، ۱٬۱۰۰ متر جدول سنگی، ۲٬۲۰۰ متر جدول بتنی، نصب ۸۴ پایه روشنایی و ۴۰ نیمکت و سطل زباله انجام شده است.

شهردار باقرشهر از پروژه «شهر روشن» خبر داد و گفت: با نصب بیش از ۹۰۰ پایه چراغ در معابر، معضل تاریکی معابر رفع و امنیت شهری افزایش یافته و معابر باقی‌مانده تا پایان سال تکمیل می‌شود.

وی به سایر پروژه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: بلوار سپهبد شهید محمد باقری به طول یک کیلومتر تا پایان سال بهره‌برداری می‌شود، شهرک طبی پس از سال‌ها آسفالت کامل شد، رکورد آسفالت در باقرشهر: در ۲ سال و نیم گذشته ۴۴۳ هزار متر مربع آسفالت در سطح شهر اجرا شده که شامل ۱۱۰ خیابان به طول ۵۷ کیلومتر است و این میزان نسبت به مناطق تهران یک رکورد محسوب می‌شود.

همتی از اجرای پروژه خیابان انرژی، نهضت پیاده‌روسازی معابر اصلی، نیروگاه خورشیدی شهرداری، ساختمان جدید آتش‌نشانی در ۳۰ تا ۴۰ روز آینده، نوسازی ایستگاه‌های اتوبوس و بهسازی پارک‌ها خبر داد و گفت: نیروگاه خورشیدی شهرداری بر اساس قانون برنامه هفتم تأمین ۲۰ درصد انرژی را بر عهده دارد و تا دهه فجر آماده افتتاح خواهد شد.

شهردار باقرشهر در پایان گفت: ما در کنار وظایف جاری شهرداری، با اجرای پروژه‌های عمرانی تلاش کرده‌ایم حقوق از دست رفته مردم باقرشهر را مطالبه و جبران کنیم. امیدواریم این اقدامات مورد رضایت خداوند و مردم عزیز قرار گیرد.