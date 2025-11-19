موضع گیری متناقض ترامپ درباره سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده با همکاری عربستان، امارات متحده عربی، مصر و دیگر شرکای منطقهای برای پایان دادن به «فجایع» در سودان و دستیابی به ثبات تلاش خواهد کرد.
ترامپ افزود که امکان اصلاح وضعیت سودان با هماهنگی کشورهای دیگر، از جمله کشورهای ثروتمند منطقه، وجود دارد.
به گفته وی، رهبران عرب به ویژه ولیعهد عربستان سعودی از او خواستهاند از همه نفوذ ریاستجمهوریاش برای توقف آنچه در سودان رخ میدهد استفاده کند.
ترامپ همچنین وضعیت سودان را «هولناک» توصیف کرد و گفت این کشور اکنون به «خشونتبارترین نقطه» و به «بزرگترین بحران انسانی» تبدیل شده است.
در مقابل، شورای حاکمیتی سودان اعلام کرده است که برای تعامل با ایالات متحده و عربستان سعودی بهمنظور تحقق صلح مورد انتظار مردم این کشور آمادگی دارد.
شورای حاکمیتی همچنین تأکید کرده دولت سودان از تلاشهای عربستان و آمریکا برای برقراری صلح «عادلانه و منصفانه» در سودان استقبال میکند.
