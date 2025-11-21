به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «عبدالفتاح البرهان»، رئیس شورای حاکمیت سودان گفت: مصمم هستیم شبه نظامیان شورشی (مورد حمایت امارات) را سرکوب کنیم.

درگیری‌های مسلحانه در سودان از ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ میان ارتش به فرماندهی «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» ملقب به «حمیدتی» بر سر قدرت و تنش در ارتباط با چگونگی ادغام نیروهای پشتیبانی سریع در ارتش پس از کودتای سال ۲۰۲۱ شروع شد و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن تاکنون ثمری نداشته است.

منابع سودانی امروز هم از درگیری شدید میان نیروهای ارتش سودان با نیروهای پشتیبانی سریع و انهدام ادوات نظامی نیروهای «حمیدتی» در مثلث مرزی سودان با لیبی و مصر خبر دادند.

برخی منابع نیز از درگیری‌های شدیدی خبر دادند که میان نیروهای ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع در استان کردفان جریان دارد.