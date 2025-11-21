  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸

شورای حاکمیت سودان: نیروهای پشتیبانی سریع را سرکوب می‌کنیم

رئیس شورای حاکمیت سودان از تصمیم این شورا برای سرکوب نیروهای پشتیبانی سریع مورد حمایت امارات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «عبدالفتاح البرهان»، رئیس شورای حاکمیت سودان گفت: مصمم هستیم شبه نظامیان شورشی (مورد حمایت امارات) را سرکوب کنیم.

درگیری‌های مسلحانه در سودان از ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ میان ارتش به فرماندهی «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» ملقب به «حمیدتی» بر سر قدرت و تنش در ارتباط با چگونگی ادغام نیروهای پشتیبانی سریع در ارتش پس از کودتای سال ۲۰۲۱ شروع شد و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن تاکنون ثمری نداشته است.

منابع سودانی امروز هم از درگیری شدید میان نیروهای ارتش سودان با نیروهای پشتیبانی سریع و انهدام ادوات نظامی نیروهای «حمیدتی» در مثلث مرزی سودان با لیبی و مصر خبر دادند.

برخی منابع نیز از درگیری‌های شدیدی خبر دادند که میان نیروهای ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع در استان کردفان جریان دارد.

