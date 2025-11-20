به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در آئین آغاز چهارمین و بزرگترین اردوی جهادی درمانی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه جنوب غرب استان تهران (شهرستان بهارستان) ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: امیدواریم که برنامه جهادی امروز که چهارمین برنامه جامع دانشگاه علوم پزشکی ایران است و به‌صورت فصلی با هدف نیازسنجی و تحقق عدالت در سلامت، که از شعارهای دولت چهاردهم به‌شمار می‌رود، برگزار می‌شود، به‌نحو شایسته به انجام برسد.



وی با بیان اهداف اجرای این برنامه‌ها افزود: در این برنامه‌ها تلاش می‌کنیم نیازسنجی مناطق را در حوزه‌های تخصصی به‌صورت دقیق انجام دهیم. یکی از موضوعات بسیار مهم، تقویت نظام ارجاع و پزشکی خانواده است. برگزاری این اردوها امکان می‌دهد تا این فرایند از طریق ارجاع الکترونیک به‌صورت مطلوب‌تری اجرا شود و مشکلات موجود شناسایی و برطرف گردد تا به نظامی کارآمد و بدون اشکال نزدیک شویم.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور نمایندگان بیمه سلامت در محل برگزاری اردو را یکی از نکات برجسته عنوان کرد و گفت: از نکات قابل توجه، حضور همکاران بیمه سلامت در محل است؛ به‌گونه‌ای که هر فرد فاقد بیمه، در همان محل به‌صورت فوری تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. این اقدام در جهت ایجاد امید و ارتقای رفاه مردم، که همواره مردمی نجیب و شریف بوده‌اند، بسیار مؤثر است. همچنین همه تلاش جهادگران حوزه سلامت معطوف بر آن است که بتوانیم به این منطقه که از سرانه پایین بهداشتی و درمانی برخوردار است، یاری رسانیم.



وی در ادامه به پروژه‌های در دست اقدام در شهرستان اشاره کرد و گفت: پروژه‌های مؤثری در این شهرستان در حال اجراست که با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های نماینده محترم شهرستان قشقابی، و همکاری وزارت بهداشت در دستور کار قرار دارد. امید است این طرح‌ها با پیشرفت مناسب به مرحله بهره‌برداری برسد.



توکلی در پایان با قدردانی از مشارکت خیرین، خاطرنشان کرد: جا دارد از حوزه خیرین که در این شهرستان نقش مهمی در پیشبرد امور ایفا می‌کنند تقدیر کنم. همکاران ما در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی نیز با روحیه جهادگران مشغول فعالیت هستند. ان‌شاءالله خداوند به همه این عزیزان خیر و برکت عطا فرماید تا همچنان بتوانیم در کنار آنان، خدمات مؤثرتری به مردم محروم این منطقه ارائه کنیم.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع خبرنگاران: ارتقای عدالت در سلامت محور اصلی اردوهای جهادی



توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز مفتخریم که افتتاحیه برنامه اردوی جهادی را در جهت نیازسنجی، هماهنگی و ارائه خدمات سلامت‌محور شامل غربالگری و درمان بیماران و نیازمندانی که در این محدوده زندگی می‌کنند، برگزار می‌کنیم.



وی با قدردانی ویژه از مسئولان محلی افزود: جا دارد تشکر کنم از فرماندار محترم و نماینده سخت‌کوش شهر که با تعامل بسیار خوب با حوزه وزارت بهداشت، تمام تلاششان ارتقای سرانه‌های بهداشت و درمانی شهرستان است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اهداف این برنامه‌ها گفت: این برنامه‌ها به شکل فصلی جزو اهداف اصلی دانشگاه است تا بتوانیم هم نیازسنجی خدمات تخصصی سطح ۲ را انجام دهیم و هم سیستم ارجاع و پزشکی خانواده را پایلوت کنیم. در این برنامه‌ها روال‌های سامانه ارجاع الکترونیک، نسخه‌نویسی الکترونیک و نیازسنجی سطح یک به سطح دو مورد آزمایش قرار می‌گیرد و ما را به تکمیل نظام ارجاع و پزشکی خانواده نزدیک‌تر می‌کند.



وی با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان شهرستان بهارستان تصریح کرد: در بهارستان سرانه تخت بستری بسیار پایین است. تنها یک بیمارستان فعال داریم که پاسخگوی نیازهای شهر نیست. طرح توسعه آن در دست اقدام است. همچنین کلینیک نسیم‌شهر با همت خیرین و حمایت وزارت بهداشت در حال تکمیل است که امیدواریم با بازدیدهای امروز به سمت بهره‌برداری زودرس آن حرکت کنیم.

توکلی در پاسخ به پرسشی درباره تداوم خدمات ارائه‌شده در این اردو گفت: در مراکز جامع سلامت، خدمات اولیه، غربالگری و ارجاع ارائه می‌شود. بیماران نیازمند خدمات تخصصی به سطح بعدی ارجاع می‌شوند و در صورت نیاز به بستری یا جراحی، در مراکز بالاتر تحت درمان قرار می‌گیرند. حتی موارد فوق‌تخصصی نیز از طریق سیستم ارجاع به مراکز اصلی دانشگاه منتقل خواهد شد.



وی تأکید کرد: در برنامه‌های جهادی، خدمات دندان‌پزشکی مستقر نیز دایر خواهد بود. تلاش می‌کنیم خدمات به شکل ۱۰۰ درصد رایگان شامل خدمات دارویی، آزمایشگاهی و تشخیصی ارائه شود تا بتوانیم تعامل بیشتری در شهرستان ایجاد کنیم و به تحقق عدالت در سلامت در دولت چهاردهم کمک کنیم.



توکلی درباره شهرستان‌های هدف آینده برای برگزاری اردوهای جهادی تصریح کرد: این چهارمین شهرستان از سال گذشته تاکنون است. سال گذشته در رباط‌کریم، شهر قدس و شهریار برنامه داشتیم و امسال نیز بهارستان را اجرا می‌کنیم. در ادامه نیز احتمالاً ملارد را در دستور کار خواهیم داشت.



فرماندار بهارستان: اردوهای جهادی دانشگاه علوم پزشکی ایران بار مالی مردم را کاهش می‌دهد



عبدالحمید شرفی، فرماندار شهرستان بهارستان، درباره تأثیر خدمات ارائه‌شده در چهارمین اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: دانشگاه علوم پزشکی با اعزام تیم جهادی پزشکان به شهرستان، منشأ خدمات و خیر برای مردم شدند.



فرماندار بهارستان با اشاره به وضعیت کم‌برخوردار شهرستان افزود: همان‌طور که رئیس دانشگاه فرمودند، شهرستان ما یکی از محروم‌ترین شهرستان‌های کشور است و کمترین سرانه‌ها را در بخش‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حتی ورزش دارد. شهرستان بهارستان با وسعت ۶۴ کیلومتر مربع و جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر، از نظر تعداد افراد نیازمند به خدمات بهزیستی و آسیب‌های اجتماعی، با پنج شهرستان دیگر قابل مقایسه است.



وی خاطرنشان کرد: نگاه و توجه دولت و خصوصاً دانشگاه علوم پزشکی ایران، که منشأ خیر و برکت برای شهرستان هستند، می‌تواند به‌طور مؤثر به ارائه خدمات درمانی و کاهش هزینه‌های مردم کمک کند. ما بسیار سپاسگزاریم که این حمایت‌ها و برنامه‌های جهادی در مناطق محروم اجرا می‌شود و نقش مهمی در ارتقای سلامت و رفاه شهروندان دارد.

