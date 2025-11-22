به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه سلامت ایران، محمد عفت پناه معاون درمان سازمان بیمه سلامت ایران افزود: در دو ماه آینده، به مرور پنل نسخه نویسی نوین الکترونیک جایگزین پنل قدیمی خواهد شد و اطلاع رسانی و آموزش لازم به پزشکان درباره نحوه کار با پنل نسخه نویسی نوین انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در این زمینه، علاوه بر تهیه ویدئوهای آموزشی، فایل‌های راهنما نیز تهیه شده و از طریق ادارات کل استانی بیمه سلامت در اختیار پزشکان قرار می‌گیرد.

معاون درمان و خرید راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در این سامانه با توجه به پیشنهادات پزشکان، رابط کاربری بهبود پیدا کرده و همچنین قابلیت جست‌وجوی بیمه شده و مدیریت پروفایل و مشاهده اطلاعات پرونده‌ای بیمه شده و ثبت نشان وجود دارد.

عفت پناه اظهار کرد: همچنین امکان تغییر شماره موبایل بیمه شده از طریق این سامانه برای منشی پزشک نیز وجود دارد. امکان نوبت گیری برای همان روز یا روزهای آتی، نمایش لیست مراجعین، ارجاع بیمه شده، سوابق تجویز و سایر امکانات در این سامانه در نظر گرفته شده است.