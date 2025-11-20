قدردانی از «مدیر مدرسه» در جشنواره انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پروژه، در اختتامیه هجدهمین دوره هفته فیلم ساوتهمپتون انگلستان فیلم کوتاه «مدیر مدرسه» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیهکنندگی محمدهادی آقاجانی بهترین اثر داستانی این رویداد سینمایی معرفی شد.
در بیانیه جشنواره اعلام شده است که اگرچه میکائیل دیانی کارگردان فیلم کوتاه «مدیر مدرسه» در مراسم اهدای جوایز حاضر نبود اما اثر او تأثیری ماندگار بر مخاطبان و هیئت داوران گذاشت.
هجدهمین دوره هفته فیلم ساوتهمپتون از ۱۴ تا ۲۳ نوامبر در شهر ساوتهمپتون در جنوب انگلستان برگزار شد.
نظر شما