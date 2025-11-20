  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

قدردانی از «مدیر مدرسه» در جشنواره انگلیسی

فیلم کوتاه «مدیر مدرسه» در هجدهمین دوره جشنواره هفته فیلم ساوتهمپتون عنوان بهترین فیلم داستانی را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، در اختتامیه هجدهمین دوره هفته فیلم ساوتهمپتون انگلستان فیلم کوتاه «مدیر مدرسه» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیه‌کنندگی محمدهادی آقاجانی بهترین اثر داستانی این رویداد سینمایی معرفی شد.

در بیانیه جشنواره اعلام شده است که اگرچه میکائیل دیانی کارگردان فیلم کوتاه «مدیر مدرسه» در مراسم اهدای جوایز حاضر نبود اما اثر او تأثیری ماندگار بر مخاطبان و هیئت داوران گذاشت.

هجدهمین دوره هفته فیلم ساوتهمپتون از ۱۴ تا ۲۳ نوامبر در شهر ساوتهمپتون در جنوب انگلستان برگزار شد.

کد خبر 6662718
فریبرز دارایی

