ژائله: انسجام و ثبات اقتصادی استان در گرو حمایت از بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هجدهمین دوره نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و برخی تجار استان عصر پنجشنبه در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

۹۵ درصد تولیدات استان در دست بخش خصوصی است.

یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: ۴۰ درصد جامعه ما جامعه صنعتی هستند و مالیات استان بر گردن صنعتی‌ها است.

ژائله با اشاره به تفاهم نامه سابق اتاق بازرگانی که در جریان سفر دوم دولت شهید رئیسی با استاندار اسبق آذربایجان شرقی منعقد شده است، اضافه کرد: دولت نتوانسته به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند و ما انتظار داریم به کمک شما و دولت پزشکیان به ۲ درصد حق خودمان دست بیابیم.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز یادآور شد: با توجه به تخصیص ۶۰ درصد منابع مالی در پایتخت دیگر پیگیری بقیه منابع در دیگر استان‌های کشور کار بیهوده‌ای است.

وی اذعان کرد: مالیات ۴/۵ همتی بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در عرض چهار سال به ۳۶ همت رسیده است که این موضوع برای ما قابل قبول نبوده و اگر شرایط بهبود نیابد شاهد تعطیلی تک تک بخش خصوصی در استان خواهیم بود.

ژائله توضیح داد: انسجام و ثبات نظام ارزی کشور دچار ناهماهنگی قوانین بالادستی و اثرات مخرب آن می‌باشد.