مدیرکل شیلات بوشهر: فرآیند برداشت میگو تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی پنجشنبه شب در نشست کمیته فنی بررسی تمدید تقویم برداشت میگو در استان بوشهر با بیان اینکه مدیریت زمان برداشت تأثیر مستقیم بر حفظ کیفیت محصول و برنامهریزی دورههای بعدی دارد، گفت: با توجه به سرد شدن هوا و رسیدن میگوها به وزن مناسب، ضروری است فرآیند برداشت در استان با سرعت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: هرگونه تأخیر میتواند موجب بروز مشکلات زیستی و کاهش کیفیت میگو شود و همچنین فرصت آیش مزارع را محدود کند.
وی افزود: ظرفیت کارخانههای فرآوری، شرایط آبوهوایی و گزارشهای فنی از سایتها در حال جمعبندی است و پس از ارزیابی کامل، تاریخ نهایی پایان برداشت میگو در استان اعلام و به اطلاع تمامی بهرهبرداران رسانده خواهد شد.
مدیرکل شیلات بوشهر با قدردانی از همکاری اتحادیههای پرورش، تکثیر و دستگاههای تخصصی عنوان کرد: همافزایی میان شیلات، دامپزشکی، پژوهشکده و اتحادیهها نقش مهمی در مدیریت صحیح فصل برداشت دارد و تلاش میشود روند برداشت بدون اختلال و با حداقل ریسک انجام شود.
در این نشست، آخرین وضعیت مزارع پرورش میگو، شرایط آبوهوایی و روند رسیدن میگوها به وزن بازاری مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیته با اشاره به سرد شدن هوا و افزایش احتمال ریسکهای زیستی، بر لزوم تسریع عملیات برداشت در تمامی سایتهای پرورش میگو تأکید کردند.
این نشست در پایان با تأکید بر آمادگی بخشهای اجرایی، پایش مداوم شرایط و اطلاعرسانی دقیق به بهرهبرداران به کار خود پایان داد. تصمیم نهایی درباره زمان پایان برداشت در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
