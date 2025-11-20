به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه پنچشنبه در آئین گشایش کتابخانه و خانه دیجیتال کانون فرهنگی هنری مسجد امام سجاد (ع) که با تلاش ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم انجام شد، با اشاره به آغاز اجرای طرح ملی ارتقای ده هزار مسجد در کشور گفت: این طرح در قم از مسجد امام سجاد (ع) آغاز شده تا الگوی جامع و قابل تعمیمی برای سایر مساجد شهر و استان فراهم شود.



بهنام‌جو با بیان اینکه مسائل و نیازهای محلات در قالب قرارگاه‌های محله‌محور احصا می‌شود افزود: شناسایی مشکلات با حضور هیأت امنا، امام جماعت، اهالی و دستگاه‌های اجرایی انجام می‌گیرد و بخش قابل توجهی از این موارد با هماهنگی بین‌بخشی قابل‌حل است و تاکنون نتایج امیدوارکننده‌ای نیز به دست آمده است.



استاندار قم با اشاره به روند ثبت رسمی درخواست‌ها و اولویت‌بندی آنها ادامه داد: مواردی که امکان تحقق آنها در سال جاری وجود دارد در برنامه امسال قرار گرفته و سایر موضوعات نیز برای سال آینده دسته‌بندی و تعیین تکلیف می‌شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه موفق اجرای برنامه‌های محله‌محور در مناطق شیخ‌آباد و پردیسان اشاره کرد و گفت: این تجربه اکنون در محله مسجد امام سجاد (ع) نیز دنبال می‌شود.



بهنام‌جو از اهالی خواست فردی را به عنوان مدیر محله معرفی کنند تا پیگیری امور از طریق نماینده‌ای مشخص و با حکم رسمی انجام شود.



استاندار قم تکمیل مجتمع فرهنگی و کتابخانه، تعیین تکلیف ساختمان‌های رها شده و تأمین فضای سبز را از جمله درخواست‌های جمعی اهالی عنوان کرد و افزود: هر یک از این موضوعات در مسیر بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز برای رفع موانع، هماهنگی با دستگاه‌های ملی نیز صورت خواهد گرفت.



وی همچنین از برگزاری نشست بعدی طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده خبر داد و از مجموعه مسجد خواست فهرست جامع نیازهای محله را به‌منظور جمع‌بندی نهایی ارائه کنند.



پس از این مراسم، کتابخانه کانون فرهنگی هنری کربلا در مسجد سیدالشهدا (ع) واقع در منطقه شیخ‌آباد نیز با حضور استاندار قم افتتاح شد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.